پیشگیری از وقوع جرم باید راهبردی باشد

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مسئولان باید به صورت عملیاتی، اجرایی و ثمربخش برای پیشگیری از وقوع جرم گام بردارند.

وی همچنین با تأکید برضرورت پیشگیری از وقوع جرم اظهارداشت: با مدیریت اصولی، متمرکز و با عزم و اراده قوی و با برنامه ریزی دقیق باید برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی و بحران های فرهنگی گام برداشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه پیشگیری در کنترل مشکلات نقش مهم و انکاناپذیری را ایفا می کند، گفت: به هر میزان که مدیران در بخش پیشگیری از وقوع جرم وقت بگذارند، ضرر نخواهند کرد.

وی در ادامه ایجاد یک مجموعه قوی و مستحکم در استان و شهرستان ها برای تقسیم بندی وظایف و مسئولیت ها برای هر دستگاه در این بخش را بسیار مهم دانست و افزود: عزم و اراده همگانی و جمعی را باید پای کار آورد و با بهره گیری از توانمندی های استان و همراهی و هماهنگی تمامی دستگاهها به ویژه مجموعه های فرهنگی برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی گام برداشت.

سعادتی گفت: پایبندی به مسائل دینی و شرعی در جامعه نقش مهم و انکارناپذیری را برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ایفا می کند.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و خنثی کردن توطئه های دشمنان باید گام برداشت و از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد.