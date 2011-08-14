قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال زراعی 90 تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1390 قیمت خرید تضمینی برخی از محصولات باغی را برای سال زراعی 1390 تعیین کرد.



بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران قیمت خرید تضمینی سیب ممتاز3500 ریال ،سیب درجه یک2700ریال، سیب درجه دو2000ریال و سیب درجه سه را 1000ریال تعیین کرده است.

بر این اساس ، قیمت خرید تضمینی پرتقال درجه یک شمال 2500 ریال، پرتقال درجه یک جنوب3000ریال، لیموشیرین درجه یک جنوب3200ریال، لیموترش2800 ریال و گریپ فروت سرخ و سفید 1200 ریال تعیین شده است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نارنگی درجه یک شمال2300 ریال، نارنگی رسمی شمال1900 ریال، انار2800 ریال، خرما؛5200 ریال، کشمش 9800ریال، انجیر خشک8500 ریال، برگه زردآلوآفتابی7600 ریال و برگه کالیفرنی8284 ریال تعیین شده است.

این تصویب‌نامه پس از تائید رئیس‌جمهور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.



از سوی هیئت وزیران قیمت خرید محصولات باغی در سال 1389برای سیب ممتاز2880 ریال ،سیب درجه یک 2260ریال، سیب درجه دو 1630ریال و سیب درجه سه را 720 ریال ،پرتقال درجه یک شمال 1420ریال، پرتقال درجه یک جنوب1550ریال، لیموشیرین درجه یک جنوب3200ریال، لیموترش2360 ریال و گریپ فروت سرخ و سفید 835 ریال ، نارنگی درجه یک شمال1370 ریال، نارنگی رسمی شمال1020 ریال، انار 2035 ریال، خرما4522 ریال، کشمش 8880 ریال، انجیر خشک7030 ریال، برگه زردآلوآفتابی6760 ریال و برگه کالیفرنی7370 ریال تعیین شده بود.