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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

مظفری:

ساخت پارکینگ طبقاتی در منطقه توریستی سامان ضروری است

ساخت پارکینگ طبقاتی در منطقه توریستی سامان ضروری است

سامان - خبرگزاری مهر: بخشدار سامان گفت: پل تاریخی زمانخان به عنوان سیاحت گاهی مفرح و ملی با پذیرش سالانه میلیونها گردشگر از گوشه و کنار کشور نیازمند یک پارکینگ طبقاتی برای مسافران است.

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر بررسی راهکارهای توسعه خدمات رسانی در بخش سامان را ضروری بیان و اظهار داشت: این منطقه با کمبود فضا برای پارک ماشینهای مسافران مواجه است و نیازمند ساخت یک پارکینگ طبقاتی استاندارد است.

وی عنوان کرد: بررسی راهکارهای جذب گردشگر، اصلاح و تقویت شبکه تأمین آب و برق، تعیین مبلغ ورودی از هر گردشگر، تعیین میزان تعرفه خودروهای ورودی به پارکینگ این مجتمع و ساماندهی سفره خانه های سنتی از موارد قابل توجه در خصوص محوطه تاریخی پل زمان خان محسوب می شود.

بخشدار سامان توسعه و رونق صنعت گردشگری در بخش سامان را ضروری دانست و افزود: باید با استفاده مطلوب تر از ظرفیتها و ایجاد زیرساختها به افزایش تقاضای سفر در این بخش بیش از پیش توجه شود.

مظفری بر ضرورت زیباسازی روستاها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در بخش سامان تأکید و تصریح کرد: تعاونی دهیاران با مشارکت بخش خصوصی، کار جمع آوری زباله های روستاها را در این بخش انجام می دهند.

کد مطلب 1383024

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