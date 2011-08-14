150فارغ التحصیل در دوره های کارآفرینی جهاد دانشگاهی شرکت کردند

روح الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اشتغالزایی را یکی از وظایف شاخص جهاد دانشگاهی دانست و اظهار داشت: براساس ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی این مجموعه موظف به فراهم کردن زمینه های اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

به گفته وی در این راستا جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی طی سال گذشته برای 150 نفر دوره کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه اشتغال مذاکراتی با اداره کار و امور اجتماعی انجام و برای ایجاد اشتغال شهری و روستایی برنامه ریزی شده است، افزود: برگزاری دوره های کسب و کار رایگان، تعریف پروژه های اشتغال زایی، فرهنگ سازی و ایجاد روحیه در جوانان برای ورود به کسب و کار از جمله این اقدامات بوده است.

هاشمی در خصوص مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی، بیان داشت: این مرکز با هدف ارائه آموزش های علمی - کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش های صنعت و مدیریت خدمات اجتماعی در سال 82 تاسیس شده است.

وی از اشتغال به تحصیل حدود یک ‌هزار دانشجو در این واحد خبر داد و عنوان کرد: تعداد 700 دانش آموخته طی سال های 82 تا 88 موفق به اخذ گواهی موقت پایان دوره این مرکز شدند.

هاشمی به افزایش شش رشته کاردانی و چهار رشته کارشناسی ناپیوسته و پیوسته در سال جاری به واحد جهاد دانشگاهی استان اشاره کرد و ادامه داد: حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، مدیریت، نرم‌ افزار کامپیوتر و سیستم از جمله رشته‌ های کاردانی و حقوق، مدیریت فرهنگی، حسابداری و نرم ‌افزار کامپیوتر نیز از جمله رشته‌ های مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته این مجموعه است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی در پایان از اخذ موافقت اصولی تبدیل واحد جهاد دانشگاهی استان به موسسه آموزش عالی خبر داد.