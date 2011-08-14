علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: منتظریم تا مسابقات لیگ برتر فوتسال آغاز شود. بعد از برگزاری دیدارهای سه هفته نخست تعدادی از نفرات شاخص لیگ را به اردوی تیم ملی دعوت می کنیم تا مراحل آماده سازی تیم برای حضور در تورنمنت برزیل آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه اردوی نخست تیم ملی فوتسال برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ برزیل از 26 شهریورماه آغاز می شود، خاطرنشان کرد: مطابق رویه‌ای که پیش از این داشتیم بازیکنان سه روز ابتدای هفته را در کمپ تیم ملی به تمرین می پردازند و عصر دوشنبه در اختیار باشگاه‌های خود قرار خواهند گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطر نشان کرد: اردوی نهایی تیم فوتسال پس از برگزاری دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر و از 16 مهرماه آغاز می شود و این اردو متصل به سفر ما به برزیل خواهد بود. براساس برنامه تیم ملی فوتسال تا 20 مهرماه برای حضور در تورنمنت جایزه بزرگ برزیل عازم این کشور خواهد شد.

صانعی از دعوت 22 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال خبر داد و گفت: در هر پست سه تا چهار بازیکن به اردو دعوت خواهند شد که در میان آنها حداقل دو تا سه چهره جوان و شاخص نیز حضور خواهند داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: بازیکنی که دلش برای تیم ملی نسوزد و این تیم را برای آن بخواهد که قراردادش با باشگاهی که در آن بازی خواهد کرد، بالاتر برود به درد ما نمی خورد. بازیکنی که سوپراستار باشگاهش باشد و در تیم ملی فقط برای رفع تکلیف بازی کند را نمی خواهیم. ما بازیکنی می خواهیم که سرش را برای تیم ملی بدهد و به این تیم متعصب باشد.

سرمربی تیم ملی فوتسال این جملات را در واکنش به عملکرد برخی بازیکنان در تورنمنت چین عنوان کرد و گفت: بازیکنی که از بابت حضور در تیم ملی فوتسال قرارداد بالای 100 میلیون تومان امضا می کند، باید برای این تیم با تمام وجود بازی کند. متاسفم از اینکه بگویم برخی بازیکنان می خواهند فقط در تیم ملی باشند، حال این تیم باخت، برد یا مساوی کرد، فرق نمی کند، برای آنها مهم بودن در تیم ملی است.

صانعی با تاکید بر اینکه برخی بازیکنان تیم ملی فوتسال را برای کسب درآمد می خواهند، افزود: وجود چنین بازیکنانی برای ما مسجل شده است و باید آنها خلاف این را ثابت کنند تا مجددا به اردو دعوت شوند. در این رابطه دو بازیکن قطعا در اردوی آتی تیم ملی حضور نخواهند داشت و چند نفر دیگر را در مسابقات و تمرینات محک می زنیم و در صورتی که تغییر رویه نداده باشند، از اردو کنار گذاشته خواهند شد.

وی نیمکت نشینی در تیم ملی را افتخار خواند و گفت: من خودم در تیم ملی بازی کرده و حتی نیمکت نشین بوده‌ام اما هیچ وقت از بیرون نشستن ناراحت نبودم، چون اعتقاد داشتم نیمکت نشینی در تیم ملی هم مایه افتخار است. همین امروز اگر به همین بگویم که به تیم جوانان برو با افتخار می روم، چرا که برایم خدمت به فوتسال کشور اهمیت دارد نه جایگاهی که دارم.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطر نشان کرد: فوتسال، فوتبال نیست و در این رشته ورزشی نیمکت نشینی معنی ندارد. اینطور نیست که یک بازیکن اگر در یک بازی کمتر فرصت بازی پیدا کرد، قیافه گرفته و موضع بگیرد. بازیکن باید بجنگد و حقش را بگیرد.

صانعی خاطر نشان کرد: از زمانی که آقای شمس در تیم ملی فوتسال حضور داشت، بانک اطلاعاتی 60 نفره را تشکیل داده‌ایم که در آن اسامی و شرایط بازیکنانی که شرایط همراهی تیم ملی را دارند، درج شده است. با شروع لیگ ارزیابی دقیقی از وضعیت بازیکنانی که نام‌شان در این فهرست وجود دارد، خواهیم داشت و از جمع آنها نفرات شاخص را به اردو دعوت می کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: وضعیت من الان در تیم ملی مشخص نیست. شاید تیم ملی با هدایت من به برزیل رفت و شاید هم آقای شمس به این تیم بازگشت. قرارداد من با فدراسیون فوتبال تا پایان ماه جاری به اتمام می رسد، شاید تا آن تاریخ دیگر قرارداد من از سوی فدراسیون فوتبال تمدید نشد!