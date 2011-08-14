خواسته های تاکسیداران دماوند تا حد امکان رسیدگی می شود

موسی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم و مسئولان بخشداری مرکزی دماوند بارها رضایت کلی خود را از اغلب رانندگان مسیرهای این بخش اعلام کرده اند و با وجود این، خواسته های تاکسی داران تا حد امکان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: در نشستهایی که به منظور رفع معضلات تاکسی داران برگزار شد، به لزوم تأیید و صدور برگه های مرخصی رانندگان توسط بخشداری، پیگیری مبحث بازگرداندن محل اسبق پایانه مسافربری بخش مرکزی تأکید شده است.

این مسئول اضافه کرد: همچنین پیگیری موانع حق بیمه رانندگان، بررسی مبحث افزایش مالیات رانندگان، تعیین ایستگاه مبدأ و مقصد در هر منطقه توسط شورا و پیگیری ایجاد جایگاه سوخت گاز مایع مجزا برای تاکسی داران در دستور کار قرار گرفته است.

با مسافربرهای شخصی برخورد می شود

وی بزرگترین معضل تاکسی داران شهرستان دماوند را مسافربرهای شخصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر معضل اصلی رانندگان ناوگان حمل و نقل همگانی مسیرهای مختلف بخش مرکزی شهرستان دماوند، مسافربرهای شخصی غیرقانونی هستند که با آنها برخورد جدی خواهد شد.

بهرامی افزود: خواسته مسئولان از تاکسی داران مسیرهای مختلف بخش مرکزی دماوند، عدم برخورد فیزیکی با این عمل غیرقانونی و برداشت اطلاعات خودروی مسافربر شخصی و ارسال آن به بخشداری است.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری کارشناسی در نرخ کرایه بهای مسیرهای بخش مرکزی دماوند بیان داشت: در راستای جلوگیری از اجحاف در حق رانندگان زحمتکش تمامی مسیرهای بخش مرکزی دماوند نرخ کرایه بهای این مناطق با اخذ نظرات رانندگان مورد بررسی و کارشناسی مجدد قرار می گیرد.

بخشدار مرکزی دماوند ادامه داد: با انجام بررسی های لازم، درک وضع موجود و رعایت انصاف، در روزهای آینده، نرخ کرایه بهای ناوگان عمومی مسیرهای مختلف بخش مرکزی شهرستان دماوند تعیین و به رانندگان و مردم ابلاغ خواهد شد.