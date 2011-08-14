واردات بنزین ایران متوقف است/ نیازی به بنزین پتروشیمی نداریم

جلیل سالاری امروز در گفتگو با مهر با رد آغاز واردات بنزین توسط ایران، گفت: از سال گذشته با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی ایران نه تنها بنزینی وارد نکرده بلکه به صادرکننده این فرآورده نفتی تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه هم اکنون طرح تولید بنزین از واحدهای پتروشیمی هم به طور کامل متوقف شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی همچون روال سالهای گذشته تنها ماده MTBE به عنوان افزاینده اکتان بنزین از دو واحد پتروشیمی دریافت می شود.

این مقام مسئول با تکذیب برخی از اظهارنظرها مبنی بر آغاز تولید بنزین در واحدهای پتروشیمیایی، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا پایان تیر ماه امسال ایران 18 هزار تن بنزین معمولی و حدود 500 هزار تن بنزین پایه به بازارهای بین المللی صادر کرده است.

وی همچنین با رد ادعای درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران برای واردات بنزین، تاکید کرد: از ارسال این نامه اطلاعی ندارم.

سالاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت ذخایر استراتژیک بنزین ایران در شرایط بسیار مطلوب و مطمئنی قرار دارد، بیان کرد: با راه اندازی قریب الوقوع یک واحد جدید در پالایشگاه امام خمینی شازند ظرفیت تولید بنزین سوپر کشور روزانه حدود سه میلیون لیتر افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه با راه اندازی این واحد و افزایش ظرفیت واحد کت کراکر آبادان ظرفیت تولید بنزین ایران تا چند روز آینده به 54 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد، تاکید کرد: هم اکنون برای افزایش عدد اکتان بنزین پالایشگاه آبادان هیچ گونه بنزین سوپری هم برای تامین نیاز این واحد پالایشگاهی از خارج کشور واردات نمی شود.

این مقام مسئول ظرفیت طرح کت کراکر پالایشگاه آبادان را چهار میلیون لیتر در روز عنوان کرد و یادآور شد: با راه اندازی طرحهای جدید پالایشگاهی ظرفیت صادرات بنزین کشور هم افزایش می یابد.

به گزارش مهر، بهمن ماه سال گذشته با ورود به دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از روز گذشته طرح تولید بنزین در صنایع پتروشیمی ایران به طور کامل متوقف شده بود.

این در حالی است که از مرداد ماه سال گذشته دنبال افزایش تحریمهای بین المللی تولید بنزین در 6 مجتمع پتروشیمیایی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعل یسینا با ظرفیت تولید روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل آغاز شده بود.