ارائه مشاوره رایگان به هیئات مذهبی قم

جواد اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق هماهنگیهای انجام شده با اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، خدمات مشاوره به صورت حضوری و تلفنی به اعضای هیئات مذهبی استان ارائه میشود.
وی ادامه داد: این خدمات در قالب مددکاری اجتماعی و مشاوره روانشناختی شامل مشاورههای ازدواج، تحصیلی، شغلی، کودک و نوجوان و... برای اعضای هیئات مذهبی در نظر گرفته شد.
اشعری گفت: همچنین خدمات روانسنجی شامل اجرای تستهای مختلف هوش و شخصیت و... نیز به اعضای هیئات مذهبی استان قم ارائه میشود.
وی مشاوره انتظامی را از دیگر خدمات قابل ارائه به اعضای شورای هیئات مذهبی استان برشمرد و تاکید کرد: در این بخش مشاوره حقوقی، نظام وظیفه، گذرنامه، راهنمایی و رانندگی و... به علاقهمندان ارائه میشود.
قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای مرکزی هیئات مذهبی قم از ارائه مشاوره رایگان به اعضای هیئات مذهبی این استان خبر داد.
جواد اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق هماهنگیهای انجام شده با اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، خدمات مشاوره به صورت حضوری و تلفنی به اعضای هیئات مذهبی استان ارائه میشود.
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