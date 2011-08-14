ارائه مشاوره رایگان به هیئات مذهبی قم

جواد اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق هماهنگی‌های انجام شده با اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، خدمات مشاوره به صورت حضوری و تلفنی به اعضای هیئات مذهبی استان ارائه می‌شود.



وی ادامه داد: این خدمات در قالب مددکاری اجتماعی و مشاوره روان‌شناختی شامل مشاوره‌های ازدواج، تحصیلی، شغلی، کودک و نوجوان و... برای اعضای هیئات مذهبی در نظر گرفته شد.



اشعری گفت: همچنین خدمات روان‌سنجی شامل اجرای تست‌های مختلف هوش و شخصیت و... نیز به اعضای هیئات مذهبی استان قم ارائه می‌شود.



وی مشاوره انتظامی را از دیگر خدمات قابل ارائه به اعضای شورای هیئات مذهبی استان برشمرد و تاکید کرد: در این بخش مشاوره حقوقی، نظام وظیفه، گذرنامه، راهنمایی و رانندگی و... به علاقه‌مندان ارائه می‌شود.