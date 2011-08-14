تولید 39 هزار تن هندوانه در جالیزهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشت دو هزارو 223 هکتار هندوانه در اراضی زراعی استان در سالجاری گفت: با احتساب متوسط تولید آبی 30 الی 40 تن در هکتار و تولید دیم پنج تن در هکتار پیش بینی می شود که 39 هزار و 642 تن هندوانه، بازارهای مصرف داخلی و خارجی را پوشش دهد.

ایرانی فام افرود: به لحاظ استفاده بهینه از آب موجود و کنترل علف های هرز، کشت این محصول در شهرستان های میانه و مرند بصورت تیب ( آبیاری نواری) و در شهرستان جلفا بصورت کشت زیرنایلونی انجام می شود.

وی همچنین از صادرات این محصول به خارج از کشور در سال جاری خبرداد و گفت: تاکنون هزارو 200 تن هندوانه به کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی افزود: این میزان از نظر ارزش ریالی سه میلیارد و 850 میلیون ریال برآورد شده که درجهت جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به کشاورزان استان صورت گرفته است .

شهرستان های تبریز، میانه، هریس، مرند، جلفا و کلیبر را به ترتیب با 710 و 425 ، 375 ، 165 ، 135و 115 هکتار دارای بیشترین سطوح زیرکشت هندوانه در آذرباجان شرقی هستند.

