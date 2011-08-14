ساختار وزارت ورزش منطبق بر نیازها باشد/ باید از افراط و تفریط دوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان در نشست عصر شنبه با اشاره به تاخیر چند ماهه در ایجاد ساختار وزارت ورزش و جوانان و زمان باقی مانده تا پایان دولت دهم گفت: باید این حقیقت را که ما در این برهه مسئولیت ایجاد وزارت ورزش را برعهده داریم پذیرفته و بر اساس آن ساختاری محکم و استوار که مایه مباهات باشد را شکل دهیم.

وی تصریح کرد: باید شاکله‌ای برای این وزارت نوپا بوجود آوریم که منطبق بر واقعیات و بر اساس نیازهای کشور باشد. تشکیلاتی خوش ترکیب با ساختاری چابک، کارآمد و مثمر ثمر. کاری که ممکن است همگی اذعان داشته باشیم که در درازمدت شدنی است، اما مهم این است که در فرصت محدود و کم پیش رو،با بهره گیری هوشمندانه از زمان و ظرفیت‌ها واستعدادهای موجود ماموریت خود را پیش برده وبه انجام برسانیم.

عباسی اظهار داشت: باید توجه داشت که در وضع کنونی و شرایط موجوداز یک روز به میزان یک ماه بهره وری کنیم. اینکه به ازای هر یک روز به همان اندازه فرصت سازی نماییم بی تردید از کار عقب خواهیم ماند و تلاش‎مان بی نتیجه خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ماه مبارک و پر برکت رمضان طلیعه حرکت به سوی تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود، ادامه داد: این مسئله جای شکرگزاری و امیدواری بسیار دارد. با یاری جستن از خداوند متعال، به حول و قوه الهی با دوری جستن از منیت‎ها و فردی نگری می‌توانیم با توجه به حقایق حوزه ورزش و جوانان، ضمن حفظ منافع کلان این دو مقوله، گام‌های موثر و عظیمی در مسیر شکل گیری این وزارت خانه بر داریم.

وی گفت: بار دیگر تاکید می‎کنم که در راه تشکیل وزارت ورزش و جوانان ورزش همگانی از جمله اولویت‌های اصلی ما خواهد بود. همچنین توجه به ورزش قهرمانی و قهرمانان نیز از مموضوعات مهم که با نگاه ویژه به آنها پرداخته خواهد شد.

عباسی ظهار داشت: باید عام مردم را به سوی ورزش سوق دهیم. شاید برخی فدراسیون‎ها آنچنان امیدوار به کسب مدال‎های رنگارنگ در رقابت‎های المپیک، جهانی و آسیایی نباشند اما باید توجه کرد که رشته ورزشی تحت مدیریت آنها شاید این امکان را داشته باشد که با تسری در میان جامعه به یک رشته ورزشی همگانی مبدل شود.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: ورزش بانوان نیز از جایگاه ویژه‎ای در برنامه‎ها برخوردار است. بدون شک سلامت دختران، زنان و مادران در کنار اجرای برنامه‎های تربیتی در میان عموم مردم جامعه، سلامت و استحکام خانواده را تضمین خواهد کرد.

وی توجه به اخلاق پهلوانی، حفظ و احیای آن را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و اظهارداشت: از دیرباز علما و پهلوانان در کشور ما دارای حرمت و اعتبار خاصی بوده‎اند و این دلیلی ندارد جز منش، رفتار، اخلاق و خصائل نیک ایشان. بدون شک توجه به ورزش‎های اصیل و پهلوانی نیز از اهم برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.اما باید این مهم را نیز مدنظر قرار داد که به همان اندازه که مصلحت مخاطب ورزش اهمیت دارد توجه به خواست او نیز مهم است. لذا باید در تدوین برنامه‌ها و اجرای آن از افراط و تفریط دوری کرد.

عباسی به تعامل و مشارکت سایر وزارت خانه‎ها، نهادها و سازمان‎ها با تشکیلات ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: پیوند مناسب میان وزارت ورزش و جوانان با وزارت خانه‎هابی چون آموزش و پروش و همچنین علوم، تحقیقات و فن آوری می‎تواند

حرکتی بنیادین و برجسته باشد که نتایج بسیار ارزشمندی را در پی خواهد داشت.



وزیر ورزش و جوانان عباسی گفت: ستادی برای ایجاد وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده و از همه می‎خواهیم که با ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات خود به این ستاد درایجاد ساختار آن مشارکت فعال داشته باشند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به چارت تشکیلاتی مناسبی برای آن دست پیدا کنیم.

عباسی به اولین و آخرین مدال طلا کسب شده ورزشکاران ایران در بازی‎های المپیک اشاره کرد و گفت: ازالمپیک ۱۹۴۸ لندن که مرحوم جعفر سلماسی در رشته وزنه برداری نخستین مدال المپیکی ایرا را کسب کرد تا بازی‎های االمپیک ۲۰۰۸ پکن که هادی ساعی مدال طلای تکواندو را برگردن آویخت ملت ماهمواره با موفقیت فرزندان خوددر میادین بزرگ ورزشی مسرور و سرشار از افتخار شده است. باید توجه داشته باشیم که غرور ملی و سربلندی اجتماعی حسی است که می‎توان با نگاه ویژه به ورزش آن را به ملت سربلند و شایسته ایران اسلامی هدیه کرد.

وزیر ورزش و جوانان با تائید نگرانی‎های موجود در میان رشته‎های المپیکی که خود را برای حور در بازی‎های لندن آماده می‎کنند گفت: ستاد عالی مشترک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تشکیل شده و در راستای تدارک مناسب، نظارت برعملکرد، رفع موانع و مشکلات و سایر موضوعات مرتبط، لازم است تا نشست‎های تخصصی فدراسیون‎هایی که شانس موفقیت و حتی حضور در المپیک را دارند با این ستاد بصورت جدی و مسمتر برگزار شود.

محمد عباسی در پایان با اشاره به تاخیر صورت گرفته در اهدا جوایز قهرمانان تاکید کرد: دستورات لازم برای تسریع این امر صادر شده است. از طرفی تصمیم داریم از فدراسیون‎هایی که ورزشکاران‎شان در بازی‎های آسیایی گوانگجو خوش درخشیدند نیز به نحوی شایسته تقدیر نمائیم.، چراکه معتقدیم برنامه ریزی و مدیریت مسئولین و دست اندرکاران این مجموعه‎ها بوده است که به موفقیت ملی‎پوشان منجر شده است.