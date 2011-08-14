10 دوربین نظارتی در محورهای خراسان شمالی نصب می شود

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون 9 دوربین نظارت تصویری در 12 محور رفت و برگشت جاده ای استان شمار تردد خودروهای سبک و سنگین را از طریق مانیتورها نظارت می کنند.

وی اعلام کرد: در آینده نزدیک 10 دستگاه دوربین جدید نظارت تصویری نیز در محورهای جاده ای استان نصب و راه اندازی می شود که شمار این دوربین ها در استان به 19 دستگاه افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: تمامی این دوربین ها به ثبت وقایع مجهزند و در صورت وقوع حادثه بوسیله زنگ به اپراتور هشدار می دهد.

سبحانی همچنین به نصب دستگاههای تردد شمار در 24 محور استان از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی ورود و خروج خودروهای سبک و سنگین در این محورها ثبت می شود.

وی تصریح کرد: دستگاههای تردد شمار از ابتدای سال تا نیمه دوم مرداد ماه جاری تردد نه میلیون و 848 هزار و 92 دستگاه وسیله نقلیه در محورهای استان را ثبت کرده اند که تردد یک میلیون و 212 هزار و 14 دستگاه متعلق به وسایط نقلیه سنگین بوده است.

وی میانگین سرعت وسایط نقلیه تردد شده از محورهای استان را 79 میلیون کیلومتر در ساعت عنوان کرد.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خرسان شمالی یادآور شد: با آغاز ماه رمضان، تردد وسایط نقلیه در استان 49 درصد کاهش یافته است که 36 درصد آن متعلق به وسایط نقلیه سنگین است.