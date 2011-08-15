علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند ما به استان مرکزی برای برگزاری تور بین المللی اراک مهلت دادیم اما می دانیم که این روزها استان ها برای برگزاری تورهای بین المللی پول ندارند.

وی افزود: این خیلی بد است که ما برای برگزاری یک تور اعلام آمادگی اولیه کنیم از فدراسیون جهانی درخواست تعیین زمان کنیم اما در نهایت به خاطر عدم حمایت از این رشته و نبود حامیان مالی مرتبا درخواست تغییر زمان کنیم. اگر روال بر این باشد بهتر است اصلا تور را برگزار نکنیم!

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با گلایه از بخش خصوصی گفت: متاسفانه بخش خصوصی تنها فوتبال را می بیند حالا می خواهد این فوتبال در چه سطح و درجه ای باشد مهم نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تلویزیون و رسانه ها به دوچرخه سواری توجه نمی کنند، بیان کرد: 9 شب است بعد از افطار شاهد برگزاری رقابتهای لیگ دوچرخه سواری هستیم اما رسانه ها به سراغ فوتبال در همین نزدیکی ما می‌روند و به مسابقه ما سر نمی‌زنند. حتی در این شبها یک بار هم مسابقات ما پخش مستقیم تلویزیونی نشده است.

زنگی آبادی تاکید کرد: به طور قطع تا زمانیکه به فوتبال اهمیت می دهیم نمی توانیم در دیگر رشته ها موفق شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که "چه راهکاری برای حل مشکل استان ها در جهت برگزاری تورهای بین المللی شان دارید؟"، گفت: باید تمام مجموعه استان با هم همکاری کنند. این طور نیست که بار مسابقات بر گردن هیئت یا تربیت بدنی باشد باید همه کمک کنند.