نیم درصد از اعتبارات استانی مازندران برگشت داده شد

محمود شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود نیم درصد از سهم اعتبارات استانی و ابلاغی استان برگشت داده شده که بیشترین میزان مربوط به دستگاه های جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی شرق مازندران بوده است.



وی، درآمدهای عمومی مصوب استان درسال جاری را بیش از333 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: درآمدهای عمومی استان در چهارماهه نخست به بیش 112 میلیارد تومان رسید که این رقم در چهارماهه سال گذشته بیش 103 میلیارد تومان بوده است.

دبیرستاد درآمد مازندران، درآمدهای مالیاتی مصوب مازندران در سال جاری را بیش از279 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: برنامه ریزی های لازم جهت وصول درآمدهای مالیاتی استان صورت گرفته است.

شعبان زاده ازرشد 1.7 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی استان در چهارماهه نخست امسال خبر داد و گفت: درآمد مالیاتی وصول شده درچهار ماهه نخست سال جاری، 96 میلیارد و 200 میلیون تومان است که نشان دهنده رشد مناسب نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

وی به تعویق افتادن تصویب قانون بودجه را ازدلایل کاهش درآمدهای مالیاتی استان درسه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته اعلام کرد و بیان داشت: با سعی و تلاش همکاران امورمالیاتی در تیرماه امسال کاهش درآمدهای مالیاتی جبران شده است.

شعبان زاده، مازاد درآمد های مالیاتی استان درسال گذشته را 57 میلیارد تومان اعلام کرد و اضافه کرد: در چهار ماهه نخست سالجاری حدود یک میلیارد تومان افزایش درآمد در استان داشته که امیدواریم با تلاش همکاران امورمالیاتی شاهد افزایش مازاد درآمدهای مالیاتی استان باشیم.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اعتبارات برگشت داده شده گفت: حدود 450 میلیون تومان معادل نیم درصد از سهم اعتبارات استانی وابلاغی استان برگشت داده شده که بیشترین میزان مربوط به دستگاه های جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی شرق استان است.