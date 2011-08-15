به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه زابل برگزیدگان علمی ورود به دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد را پذیرش می کند. این پذیرش در تمام رشته های دایر در دانشگاه بدون شرکت در آزمون مشروط به داشتن ظرفیت در رشته های کارشناسی ارشد صورت می گیرد.

برخی شرایط لازم پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه زابل به این شرح است:

داوطلب جز 10 درصد برتر دانشجویان هم ورودی و هم رشته ای خود در دوره کارشناسی و دوره تحصیلی دانشجو حداکثر 8 نیمسال تحصیلی باشد. همچنین دانشجو بایستی حداکثر تا پایان تیرماه 1390 فارغ التحصیل شده و رشته تحصیلی فرد متقاضی با رشته مورد درخواست هم خوانی داشته باشد.

داوطلبان تا اول شهریورماه فرصت دارند تا مدارک خود را به دانشگاه زابل ارائه دهند.