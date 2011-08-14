همکاری پلیس و مردم ضامن امنیت پایدار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ پاسدار محمد اکبری کنعان ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان ابهر افزود: پلیس در راستای توسعه مشارکت آحاد جامعه در ماه مبارک رمضان طرح ضیافت، مشارکت و امنیت را در سطح استان زنجان اجرا می کند.

وی ادامه داد: هدف از این طرح که در ماه مهمانی خداوند برگزار می شود افزایش همکاری و تعامل بیشتر اقشار مختلف مردم با پلیس در جهت تحقق امنیت پایدار است.

سرهنگ اکبری کنعان تصریح کرد: همه ما باید با بهره گیری از برکات و فیوضات این ماه مبارک در امر خودسازی تلاش کنیم و با پیروی از سیره و روش ائمه اطهار(ع) در مسیر سعادت و تعالی گام برداریم.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: احترام به قانون و حفظ ارزشها و شعائر اسلامی از وظایف تک تک آحاد جامعه است و امیدواریم همه به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی به اجرای طرح های مختلف در راستای ارتقای امنیت اشاره کرد و افزود: پلیس با اجرای این طرح ها در سطح جامعه در صدد حفظ آسایش و آرامش مردم و شهروندان است و با کسانی که بخواهند به هر نحوی به امنیت مطلوب موجود در جامعه ضربه بزنند با شدت برخورد می کند.

این مسئول تصریح کرد: دشمن با قاچاق مواد مخدر می خواهد جوانان ما را به سوی تباهی بکشاند. والدین نسبت به کنترل جوانان خود در پیشگیری از آلوده شدن به انواع مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی(شیشه)اهمیت و دقت بیشتری قائل شوند.