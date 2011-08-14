برگزاری جشن گلریزان در 8 شهر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهربان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: رمضان ماه مهمانی بزرگ الهی است که دروازه های رحمت الهی گشوده می شود و شمیم دل نواز ربانی آن مشام دل ها را می نوازد و فرصتی را فراهم می آورد که انسان بر تصفیه نفس خود پرداخته ووسوسه های شیطانی را از خود دور کند.

وی در ادامه ماه رمضان را ماه صاف کردن قلب و دل از پلیدی ها دانست وافزود: شستن عداوتها و کینه ها و عقده ها و حسد ها و سایر رذایل اخلاقی بیشتر در این ماه اتفاق می افتد و برترى آن را بر ماههاى دیگر به سبب حرمتها و گرامى داشتنهاى بسیار و فضائل دراین ماه است.

مهربان در ادامه گفت: ماه رمضان فرصتی را فراهم اورد تا دوباره دستگیری از زندانیانی کنیم که بدلیل غفلت ها و ندانم کاری ها در زندان بسر می برند و چشم انتظار کمک های خوبان، خیران و نیکوکاران ومسئولان عزیز هستند که امیدواریم این عزیزان با حضور خود در جشن های گلریزان، موجبات آزادی تعداد کثیری از زندانیان غیر عمد را فراهم آورند.

مدیر کل زندان های استان ادامه داد: با توجه به سنوات سالهای گذشته جشن گلریزان، کمک به آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و مالی زندان های این استان به یاری خدا وکمک نیکو کاران، خیران ومسئولان در این ماه همنشینی ملائک و ماه رحمت و مغفرت در شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص نحوه برگزاری جشن گلریزان امسال یادآور شد: جشن گلریزان در شهرهای تبریز، مراغه، میانه، سراب، اهر، جلفا، هشترود و مرند برگزار خواهد شد که اولین جشن گلریزان در استان در روز دوشنبه چهارده رمضان مصادف با شب میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) درسالن هتل شهریار تبریزاز ساعت 10 شب برگزارخواهد شد.

مهربان ضمن تقدیر از نیکوکاران و خیران شماره حساب بانکی 880081 بانک سپه ستاد دیه استان را برای دریافت کمکهای نقدی هموطنان اعلام کرد.