هزار عکس به کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان اهدا شد

قاسم بلوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده 900 قطعه عکس با فرمت دیجیتال مربوط به گذشته همدان و 114 عدد عکس دیجیتال مربوط به تاریخ فوتبال همدان به این مرکز اهدا شد.

بلوری افزود: عکس هایی پیرامون مبارزات و راهپیمایی های مردم همدان در دوران انقلاب، سفر شخصیت های تراز اول کشور از جمله مقام معظم رهبری، مهندس بازرگان و داریوش فروهر در سال های 1358 و 1359به همدان، دوران دفاع مقدس و لحظه های اعزام نیرو، آثار به جا مانده از حوادث طبیعی در سال های قبل از انقلاب بخصوص وقوع سیل در منطقه دستجرد شهرستان کبودرآهنگ و زندگی اجتماعی مردم همدان در دهه های 1340 و 1350 از سوی آقای حمیدرضا رهبر عکاس خوش ذوق همدانی به این مدیریت اهدا شد.

وی گفت: همچنین 114 عکس دیجیتال مربوط به تاریخ فوتبال همدان بین سال های 1330 و 1360 و حضور تیم های فوتبال شاهین، جوانان، تاج و منتخب همدان در رقابت های ملی و منطقه ای و تصاویری از تیم های بسکتبال، والیبال و دو و میدانی همدان در همان سال ها از سوی آقای محمد پاینده دروازه بان چهار دهه فوتبال همدان به مدیریت همدان اهدا شد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور تاکید کرد: به منظور حفظ و نگهداری اصولی اسناد و معرفی تاریخ و تمدن کهن دیار همدان و تکمیل تاریخ ملی به عنوان افتخار ملی، هم استانی های فرهنگ دوست و تاریخ پرور همدان می توانند عکس ها و سندهای تاریخی و قدیمی خود را به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان اهداکنند.