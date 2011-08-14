عاملان شهادت دو مامور نیروی انتظامی در شرق کشور هلاک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان با اشاره به انجام عملیات مسلحانه در جنوب کرمان اظهار داشت: دو شرور با نام های "ناصر بلوچ" و "اسماعیل خانه ناصر" صبح یکشنبه در محور عنبرآباد ـ رودبار در ارتفاعات میثم آباد به هلاکت رسیدند.

سردار چناریان با اشاره به اعزام چهار گروه مجرب به شهرستانهای جنوبی کرمان برای دستگیری این مجرمان گفت: در حین انجام عملیات، این شروران اقدام به تیر اندازی کردند ولی در نهایت با تلاش ماموران انتظامی هر دو آنها هلاک شدند.

وی ابراز داشت: ماموران انتظامی طی این عملیات موفق به کشف یک تیغه خشاب ماکاروف به همراه هفت فشنگ این سلاح، یک قبضه نارنجک دستی، دو قبضه سلاح کلاش به همراه هشت تیغه خشاب و 162 فشنگ، دو رشته قطار حمایل و سه دستگاه گوشی همراه شدند.

این مسئول انتظامی در خصوص پیشینه این اشرار گفت: درگیری مسلحانه با پلیس مبارزه با موادمخدر عنبرآباد و به شهادت رساندن مجید نظری و زخمی شدن گروهبان احمد بدویی و میثم سالاری، ضرب و جرح ماموران انتظامی عنبرآباد سرقت خودرو از جمله جرائم آنها است.

وی همچنین با اشاره به 30 فقره سرقت مسلحانه توسط این افراد افزود: سرقت مسلحانه از طلافروشی و درگیری با پرسنل انتظامی شهرستان دلگان در خرداد ماه سال جاری که منجر به شهادت سرهنگ همایی فرمانده انتظامی دلگان شد نیز از دیگر شرارت های این مجرمان است.

سردار چناریان تصریح کرد: این دو شرور آبان ماه سال گذشته در حالیکه از زندان جیرفت بدرقه می شدند در محور جیرفت به عنبرآباد پرسنل بدرقه کننده را خلع سلاح کردند و با سرقت سلاح و مهمات و خودروی سازمانی متواری شدند.

وی بیان داشت: این دو شرور پس از فرار شرارت های خود را از سر گرفتند و ده روز پس از فرار خود با تیر اندازی به گروه گشت مواد مخدر عنبرآباد باعث شهادت مجید نظری شدند.