وزارت راه و شهرسازی پروژه اتوبان همت را در اولویت کاری خود قرار می دهد

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه ای در سازمان راه و شهرسازی استان البرز مورخ با حضور استاندار البرز، شهردار کرج و مدیران کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان البرز اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی مسیر شمالی و جنوبی بزرگراه همت را با اولویت اجرا در دستور کار خود قرار داده است.

وی دراین خصوص افزود: با توجه به وجود بخش وسیعی از اراضی دولتی در مسیر پروژه ، وزارت متبوع به عنوان مجری درآزاد سازی اراضی مذکور مکلف به همکاری شده و همچنین شهرداری کرج نیز متعهد شد تا تملک سایر اراضی(خصوصی )در مسیر را با اولویت تحقق بخشد.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: به زودی با اهتمام جدی وزارت راه و بهره مندی و پایان عملیات همت شهروندان شاهد کاهش ترافیک اتوبان تهران کرج باشند.





