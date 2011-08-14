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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

آجرلو عنوان کرد:

وزارت راه و شهرسازی پروژه اتوبان همت را در اولویت کاری خود قرار می دهد

وزارت راه و شهرسازی پروژه اتوبان همت را در اولویت کاری خود قرار می دهد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس از اولویت اجرایی بزرگراه همت به کرج توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه ای در سازمان راه و شهرسازی استان البرز مورخ با حضور استاندار البرز، شهردار کرج و مدیران کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان البرز اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی مسیر شمالی و جنوبی بزرگراه همت را با اولویت اجرا در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی دراین خصوص افزود: با توجه به وجود بخش وسیعی از اراضی دولتی در مسیر پروژه ، وزارت متبوع به عنوان مجری درآزاد سازی اراضی مذکور مکلف به همکاری شده و همچنین شهرداری کرج نیز متعهد شد تا تملک سایر اراضی(خصوصی )در مسیر را با اولویت تحقق بخشد.
 
این مسئول ابراز امیدواری کرد: به زودی با اهتمام جدی وزارت راه و بهره مندی و پایان عملیات همت شهروندان شاهد کاهش ترافیک اتوبان تهران کرج باشند.
 

 
  
کد مطلب 1383060

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