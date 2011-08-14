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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

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حمله طالبان به شهر "چاریکار" در نزدیکی کابل/ شنیده شدن صدای گلوله باران

حمله طالبان به شهر "چاریکار" در نزدیکی کابل/ شنیده شدن صدای گلوله باران

کابل - خبرگزاری مهر : ظهر امروز طالبان مسلح به شهر "چاریکار" مرکز ولایت پروان در نزدیکی کابل حمله کردند و با نیروهای دولتی درگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، شهر چاریکار مرکز ولایت پروان مورد حمله گروهی از طالبان مسلح قرار گرفته وصدای گلوله باران سنگین وسبک از این شهر شنیده می شود.

نیروهای امنیتی افغان اجازه ورود به خبرنگاران به این شهر را نمی دهند و درگیری ادامه دارد، اما از شمار تلفات احتمالی  گزارشی ارایه نشده است.

رهبران طالبان حمله افراد وابسته به خود را به ولایت پروان تایید کرده و مدعی اند که تا کنون چندین حمله انتحاری را در نقاط مختلف این شهر انجام داده اند و درگیری ادامه دارد.

 تاکنون مقامات افغان دراین باره اظهار نظری نکرده اند.




کد مطلب 1383064

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