مربیان خارجی قایقرانی نتیجه نگیرند باید بروند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در آستانه حضور قایقرانان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان گفت: در صورتی که تیمهای ملی قایقرانی کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک پیش رو نتایج قابل قبولی کسب نکنند قرارداد مربیان ناموفق خارجی را تمدید نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون 5 مربی خارجی در تیمهای ملی آبهای آرام، روئینگ و بادبانی مشغول به کار هستند. تیمهای ملی آبهای آرام و روئینگ نیز مسابقات مهمی از جمله قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک را پیش رو دارند که ما با به خدمت گرفتن این مربیان در پی موفقیت در رقابتهای فوق بوده ایم.

دنیامالی افزود: ما تا به امروز تمام سعی خود را کرده ایم تا نیازهای مربیان را برطرف کنیم از مبلغ قرارداد گرفته تا تجهیزات و محل اردوها ولی اگر تیمهای ملی کشورمان نتایج خوبی در مسابقات پیش رو کسب نکنند مطمئناً دیگر قرارداد مربی آن تیم را تمدید نخواهیم کرد چراکه ما با سرمایه گذاری بر روی تیمهای ملی به دنبال کسب حداکثر سود و بهترین نتیجه هستیم.

وی بیان کرد: مقرر شده پیش از اعزام تیمهای ملی به مسابقات مختلف، ورزشکاران در آکادمی ملی قایقرانی تست دهند تا در صورت آمادگی مناسب به مسابقات اعزام شوند که در صورت عدم موفقیت ورزشکاران تیمی در تست ها نیز مربیان باید جوابگو باشند.

تیم های قایقرانی ایران در بخش آبهای آرام و روئینگ برای حضور دررقابتهای قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن راهی کشورهای مجارستان و کره جنوبی خواهد شد.