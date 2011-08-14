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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

رفیعی مدیر مسئول روزنامه تهران امروز شد

رفیعی مدیر مسئول روزنامه تهران امروز شد

مجید رفیعی مدیر مسئول جدید روزنامه تهران امروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رفیعی جانشین رسول بابایی در روزنامه تهران امروز شد.

رفیعی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی با مدرک کارشناسی ارشد و از چهره های فعال رسانه ای نزدیک به شهردار تهران است.

رفیعی کار روزنامه نگاری را از سال 84 و در روزنامه حزب الله آغاز کرده است طی سالیان اخیر سوابقی چون سردبیری همشهری ماه در عرصه رسانه های مکتوب و مدیرمسئولی سایت های خبری چون فردا و شفاف در عرصه رسانه های مجازی را در کارنامه خود دارد.

مجید رفیعی متولد سال 1360 است و با 30 سال سن جوان ترین مدیرمسئول روزنامه های کشور محسوب می شود.

پیش از این رسول بابایی مدیر مسئول رورنامه تهران امروز بود که هم اکنون مدیر مسئولی روزنامه همشهری را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه رسول بابایی و مجید رفیعی عصر امروز ساعت 15 در ساختمان روزنامه تهران امروز برگزار می شود.


 

کد مطلب 1383069

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