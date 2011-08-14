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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واژگونی کامیون روی اتوبوس مسافربری/ حادثه تلفات جانی نداشت

واژگونی کامیون روی اتوبوس مسافربری/ حادثه تلفات جانی نداشت

معاون پلیس راه کشور گفت: واژگونی یک دستگاه کامیون روی اتوبوس مسافربری موجب مجروح شدن تعدادی از مسافران شد.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:ساعت 7 صبح امروز یک دستگاه کامیون هنگام تردد در مسیر جاجرود تهران کنترل خود را از دست داده و روی یک دستگاه اتوبوس مسافربری شرکت گیتی پیما واژگون می شود. 

وی ادامه داد: بلافاصله ماموران پلیس راه و نیروهای امدادی در محل حاضر و اقدام به امدادرسانی کردند. در بررسی های اولیه مشخص شد این تصادف به علت انحراف به چپ کامیون روی داده است.

معاون عملیات پلیس راه کشور از انتقال مجروحان این حادثه به مراکز درمانی خبرداد و تاکید کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

البرزی با اعلام باز بودن تمامی راههای کشور گفت: تمامی راههای کشور در حال حاضر باز و تردد در آنها جریان دارد.
 

کد مطلب 1383071

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