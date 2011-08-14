محمد جعفریقنوانی از نویسندگان و پژوهشگرانی که در زمینه ادبیات عامه و فولکلوریک ایران زمین فعالیت میکند درباره مجموعهای که با مسئولیت وی تدوین شده است، به خبرنگار مهر گفت: مجموعه «365 افسانه ایرانی» در 12 جلد توسط انتشارات ویدا در دست چاپ است که مسئولیت نظارت و بازبینی این مجموعه بر عهده من بوده است.
وی ادامه داد: این مجموعه 365 افسانه ایرانی را برای گروه سنی کودک و نوجوان روایت میکند که هر جلد مناسب یک ماه و به تعداد روزهای سال افسانه در کتاب گنجانده شده است. این کتابها عنوان کلی «365 افسانه ایرانی» را دارند، ولی زیرعنوان هرجلد نام یکی از ماههای سال است.
مولف «دو روایت از سلیم جواهری» درباره منابعی که بر اساس آنها این مجموعه تدوین شده است، بیان کرد: هم از ادبیات مکتوب کلاسیک و هم از افسانههایی که به طور شفاهی نقل شدهاند در این کتاب استفاده شده است. بخشی از این افسانهها را من در گوشه و کنار ایران و از بین مردم بومی ثبت کردهام. در هر مجلد منابع استفاده شده نقل و توضیح داده شدهاند.
جعفریقنواتی افزود: نکته مهمی که درباره این مجموعه لازم است گفته شود این است که از برخی افسانهها که در فرهنگ ایرانی مهمتر هستند به طور آگاهانه چند روایت انتخاب شده که از جمله آنها افسانه خیر و شر، ماه پیشونی و سنگ صبور است. روایتهای موجود از این افسانهها تا حدودی متفاوت است، ولی چون از بنمایههای مهم فرهنگ ایرانی هستند روایتهای مختلف را آوردهایم.
وی در پایان درباره چگونگی انتخاب این تعداد افسانه توضیح داد: انتخاب این تعداد افسانه کار دشواری بود ولی معیار ما این بود که افسانهها کاملا ایرانی باشند و یا اگر ناظر به یک افسانه بینالمللی هستند، روایتی ایرانی از آنها باشند و همچنین گروه سنی کودک و نوجوان را مدنظر داشتیم و با چنین معیارهایی انتخاب فوقالعاده مشکل بود و افسانههای زیبا و خوبی را ناگزیر شدیم کنار بگذاریم؛ چراکه احساس کردیم برای این گروه سنی مناسب نیست.
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