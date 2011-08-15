عدالت خواهی ویژگی برجسته امام علی(ع)/ بصیرت از ارکان فرهنگ علوی است

آیت الله سید جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر شخصیت جامع الاطراف امام علی (ع)، عدالت خواهی را از برترین ویژگی های شخصیتی ایشان توصیف کرد و گفت: ویژگی شاخص حضرت عدالت و گرفتن حقوق محرومین و جلوگیری از افراد سودجود بود.

وی تأکید کرد: امام علی (ع) منحصر به زمان خاصی نبودند ایشان با علم و صفات عالی که داشتند به عنوان یک اصل اصیل برای همه انسانها و همه جوامع می توانند الگو باشند.

رئیس بنیاد نهج البلاغه افزود: حضرت امیرالمؤمنین(ع) محدود به زمان نیست بلکه زمان در اختیار ایشان است و با توجه به اینکه می دانند که در هر زمانی چه مطالبی اصل و ضروری است مطالب خود را بیان فرمودند. با علم و دانشی که آن حضرت داشته و بر همه زمانها آگاه بودند نیاز انسانها و عوامل و موانع پیشرفت جوامع را می دانستند به همین دلیل برای هر عصری الگو بودند.

آیت الله دین پرور در مورد جایگاه بصیرت در سیره امام علی گفت: مسئله بصیرت یکی از ارکان فرهنگ علوی است. دشمنان برای مقابله با حکومت عدل علی(ع) اقدام به فتنه و ایجاد شبه می کردند و این مسئله بسیار خطرناک است چراکه در فتنه، باطل را لباس حق می پوشانند.

وی در پایان یادآونر شد: مسئله بصیریتی که امام علی (ع) در دوران خلافت شان بسیار بر روی آن تأکید می کردند در این بود که ایشان برای نشان دادن حق از باطل با مخالفان بسیار صحبت کردند تا آنها بصیرت پیدا کنند چنانکه در گروه مارقین که 12 هزار نفر از لشکر امام علی(ع) منحرف و از ایشان جدا شدند با روشنگری حضرت امیر و سخنان متعدد ایشان حدود 8 هزار نفر از آنها بصیرت پیدا کرده و متنبه شدند. لذا بحث بصیرت در رابطه با توطئه و شبهه بود که امام علی(ع) با بیان استدلال آن را برای یارانشان روشن کردند.