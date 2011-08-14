خودسازی و استکبارستیزی از مهمترین آثار روزه است

حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص نامگذاری ماه رمضان گفت: ماه رمضان ماه بهار قرآن است. در این ماه درهای رحمت به روی بندگان خدا گشوده می شود و گناهان و لغزشهای انسانها مورد غفران الهی قرار می گیرد. در این ماه پرخیر و برکت، به قرائت قرآن و عطرآگین کردن فضای خانه با انوار الهیه کتاب آسمانی قرآن سفارش شده است.

وی تقویت ایمان و اراده، خودسازی و استکبارستیزی را از آثار روزه دانست و افزود: به فرموده حضرت محمد(ص)، یکی از اهداف بزرگ عبادات ازجمله روزه استکبارزدایی است بنابراین روزه علاوه بر اثرات معنوی در روح و جان انسان، اثرات فردی، اجتماعی، تربیتی، بهداشتی و درمانی نیز به همراه دارد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان به نقش ماه مبارک رمضان در کاهش جرائم در جامعه اشاره و تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان در جامعه یک فضای معنوی و تربیتی فراهم می آید که باعث می شود به طور طبیعی، جرائم کاهش یابد و این به دلیل ایجاد فضای مناسب و تبلیغات و اطلاع رسانی انجام شده، از فیوضات ماه مبارک رمضان در حد ظرفیت خود تأثیر می پذیرد از این رو به لحاظ تعمیق باورهای دینی به ویژه آموزه دینی روزه در عمق و جان مردم، جرائم رو به کاستی رفته و فضایل اخلاقی جایگزین آن می شود که این روند طی سالهای اخیر تاکنون رو به رشد بوده و به ویژه جوانان که رویکرد جدیدی در این حوزه پیدا کرده اند به گونه ای که آمار و داده ها نیز گویای این امر مهم است.

حجت الاسلام انصاری راد ضمن تشریح اعمال ماه مبارک رمضان، اقامه نماز اول وقت، تلاوت قرآن، دعا و ذکر و استغفار را از اهم اعمال این ماه مبارک دانست و گفت: بهترین اعمال در شبها و روزهاى ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است زیرا قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده و در حدیث آمده هر چیزى را بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است.