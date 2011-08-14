روزهای بهتری در انتظار صبای قم است

حمیدرضا فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور را با دو پیروزی که در خانه حریفان بود و یک تساوی در خانه آغاز کرده‌ایم اما یقینا در هفته چهارم برابر سایپا البرز به یک پیروزی شیرین فکر می‌کنیم.



وی ادامه داد: بازی هفته سوم برابر تیم راه آهن شهر ری نشان داد بازیکنان ما در صورت خودباوری می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند حتی صبای قم می‌تواند در مسابقات یازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جزو مدعیان قرار گیرد.



مدافع تیم فوتبال صبای قم افزود: در دو مسابقه توانسته‌ایم پنج گل به ثمر برسانیم و این موضوع نشان از انگیزه بازیکنان جوان و جویای نام تیم ما برای کسب موفقیت در رقابت‌های این فصل لیگ بر‌تر است تا صبای قم‌‌ همان تیمی باشد که مورد نظر مدیران باشگاه و هواداران تیم است.



وی با اشاره به وضعیت فعلی صبای قم در آستانه بازی هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ بر‌تر تصریح کرد: تمرینات منظم و با برنامه تیم صبای قم در این هفته هم ادامه خواهد یافت و با شرایط بسیار مطلوبی که داریم، می‌توانیم با نمایشی قدرتمندانه در بازی هفته چهارم برابر تیم سایپا البرز به میدان برویم.



فرزانه اظهار داشت: از سایپا البرز به‌‌ همان اندازه‌ای شناخت داریم که از سایر تیم‌ها اطلاعات کسب کرده‌ایم اما با اطمینان می‌گویم که کادر فنی صبای قم به خوبی از نفرات تیم شناخت دارد و به خوبی می‌داند که با وضعیت فعلی از چه شیوه‌ای برای کسب برتری مقابل تیم سایپا البرز استفاده کند.



وی تاکید کرد: خوشبختانه همه به خوبی دیده‌اند که رفتن چند بازیکن سر‌شناس فصل گذشته قطعا مشکلی در تیم صبای قم ایجاد نمی‌کند و با تلاش و پشتکاری که از بازیکنان تیم سراغ داریم، مطمئنم که در ادامه بازی‌های یازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم ما به روزهای اوج خود باز می‌گردد.



مدافع تیم فوتبال صبای قم بیان کرد: تیم صبای قم در یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال، ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است، در حال حاضر تعدادی بازیکن جوانان و امید دارد که جزو ستاره‌های لیگ یازدهم خواهند شد.



وی ابراز داشت: امسال تیم صبای قم یک تیم کاملا با انگیزه و مدعی است و چیزی که در دو دوره قبل لیگ بر‌تر به دنبال آن بودیم یعنی داشتن یک تیم کاملا توانمند، در لیگ بر‌تر این فصل فوتبال باشگاه‌های کشور تشکیل شده است و حتی می‌توانیم برای فصل آینده لیگ بر‌تر چندین چهره جدید معرفی کنیم.



فرزانه تاکید کرد: وقتی تیم صبای قم برای سومین هفته متوالی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور یک نتیجه خوب را با شایستگی به دست آورد و توانست به صدر جدول رده بندی صعود کند، به این معنی است که تکیه به توانمندی نیروهای جوان می‌تواند آینده فوتبال قم را تضمین کند.