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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

فرشچی موحد:

طرح ضیافت در 335 مرکز توزیع کالا در همدان برگزار شد

طرح ضیافت در 335 مرکز توزیع کالا در همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: طرح ضیافت اصناف در 335 مرکز توزیع کالا با مشارکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در همدان برگزار شد.

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح ضیافت اصناف در 335 مرکز توزیع کالا با مشارکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در همدان برگزار شده است.

محمدمهدی فرشچی‌موحد اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای عمومی برای مصرف برخی کالاهای اساسی برای رفاه حال شهروندان نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی (طرح ضیافت) در محل نمایشگاه‌های دائمی با 160 غرفه دایر شد.

وی گفت: در شهرستان‌ ملایر 35 غرفه، نهاوند 50 غرفه، اسدآباد 60 غرفه و در شهرستان بهار نیز 30 غرفه برای ارائه کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان ادامه داد: در شهرستان‌های رزن، تویسرکان و کبودرآهنگ نیز به علت نبود مکان مناسب برای نمایشگاه، در فروشگاه‌های معتبر و بزرگ به صورت مجزا برگزار شد.

وی گفت: در این نمایشگاه‌ها، گوشت قرمز، مرغ، روغن نباتی و برخی مواد غذایی دیگر با پنج تا 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه شد.

فرشچی موحد عنوان کرد: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در قالب طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان که از تاریخ 10 تیر ماه آغاز شده، با اولویت کالاهایی همچون گوشت، روغن، شکر،خرما، زولبیا و بامیه ادامه خواهد داشت تا از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی از سودجویان جلوگیری شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را با تلفن 124 اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 1383077

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