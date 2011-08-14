دستگاههای فرهنگی باید به صورت جبهه واحد با ابتذال مبارزه کنند

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با ابتذال فرهنگی توسط دشمنان گفت: ترویج ابتذال فرهنگی از ابتدای انقلاب مشهود بوده اما بعد از پایان جنگ تحمیلی به صورت سازمان یافته تشدید شد.

وی افزود: دشمن همواره از ابزارهای مختلف استفاده می کند تا ایمان و اعتقادات نسل جوان را مورد هدف قرار داده و به اهداف شوم خود برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در دوران اصلاحات مسئولین فرهنگی توجهی به موضوع مقابله با ابتذال فرهنگی نداشتند، افزود: با کمال تاسف در این دوران برخی مسئولین نه تنها در این راه تلاش نکردند بلکه در مواردی این ابتذال را تشدید کردند.

حسینی با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته تلاش غرب در این زمینه بیشتر شده است، گفت: هم اکنون بیش از 120 شبکه تلویزیونی با هدف مردم ایران به زبان فارسی و قومیت های ساکن در مرزهای ایران برنامه پخش می کنند.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته بر اساس آخرین آمارها 30 شبکه جدید راه اندازی شده است که صرفا خبری و سیاسی نیستند و تنها از طریق پخش فیلم و سریال و برنامه های مبتذل به دنبال تاثیر گزاری بر اخلاق و باورهای جامعه هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هجم گسترده حمله شبکه های ماهواره ای به اعتقادات مردم کشورمان یک خطر جدی است،اظهار داشت: ما باید فعالیت های فرهنگی و هنری در کشور را توسعه دهیم و با ارائه محضولات فرهنگی سالم به جوانان با این سیاست های خصمانه مبارزه کنیم.

وی به برنامه های دولت در عرصه سینما نیز اشاره و تاکید کرد: در عرصه سینما باید تلاش کنیم تا هرساله محصولات مناسب با فرهنگ دینی عرضه شود. در سال گذشته نیز فیلمهایی با محور مقاومت و ارزشهای اسلامی همانند 33 روز ساخته شد و تلاش داریم ساخت اینگونه آثار را آغاز کنیم.

حسینی ادامه داد: در خصوص جنگ نرم نیز کتابهای فراوانی تالیف و پروژه های تحقیقاتی فراوانی مورد حمایت قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترویج عرفان های نوظهور اشاره و تاکید کرد: شاهد هستیم در این موضوع و به اسم عرفان و معنویت ابتذال در طیف وسیعی در کشورمان ترویج می شود.

وی به هشدار مقام معظم رهبری در خصوص کتابخوانی نیز اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری وسیعی توسط دشمن در حال انجام است که با ترویج کتابخوانی و آگاهی از سناریوهای دشمن می توان جلوی آن را گرفت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان با تاکید بر اینکه دستگاههای فرهنگی باید به صورت جبهه ای واحد و یکپارچه در مقابل ابتذال مقابله کنند، گفت : باید در این زمینه مراقبت لازم صورت بگیرد تا ما بتوانیم از دستاوردهای انقلاب صیانت کنیم.

