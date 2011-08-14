حضور کشتی گیران قمی در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف از جمله مهمترین برنامه های هیئت کشتی استان قم در سال های اخیر بوده است و بر همین اساس در رقابت هایی که قرار است در رشته آزاد بین مدعیان از سراسر کشور در روزهای پایانی شهریورماه و اوایل مهر برگزار شود، کشتی گیران قمی نیز حضور می یابند.



این در حالی است که کشتی گیران قمی در سال های اخیر استعداد و توانمندی فوق العاده ای در رشته فرنگی از خود نشان داده اند اما هیئت کشتی استان قم تلاش می کند برای فراموش نشدن رشته آزاد، همچنان برای رسیدن این رشته به سطح رشته فرنگی اقدامات گسترده ای انجام دهد.



با این حال عناوین و افتخاراتی که از رقابت های کشوری، بین المللی، آسیایی و جهانی کشتی در سال های اخیر برای کشتی قم به دست آمده، همگی از رشته کشتی فرنگی بوده و کشتی گیران این رشته در تمام عرصه ها نام قم را بلند آوازه کرده اند.



در حال حاضر قم در رشته فرنگی یک کشتی گیر به نام هادی علی زاده پورنیا در تیم ملی بزرگسالان کشورمان دارد و در رده های سنی پایه نیز در سال گذشته کشتی قم در پیکارهای نوجوانان و جوانان آسیا و همچنین رقابت های معتبری همچون جام قهرمانان ترکیه و جام شهداء موفق به کسب مدال شد.



این در حالی است که کشتی آزاد در سال های اخیر به جز تعدادی انگشت شمار، نتوانسته است کشتی گیر آنچنان مطرحی در رقابت های مهم برون استانی و برون مرزی معرفی کند و در واقع این رشته ورزشی زیر ساله کشتی فرنگی فعالیت خود را ادامه می دهد.



گذشته از این موضوعات در حال حاضر رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور در انتظار کشتی گیران قمی و سایر استان ها است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون کشتی کشورمان، مسابقات کشتی آزاد رده سنی جوانان قهرمانی کشور از روز سی و یکم شهریور تا اول مهرماه به میزبانی هیئت کشتی استان اصفهان در این شهر برگزار می‌شود.



طبق اعلام فدراسیون کشتی، مسابقات در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد و کشتی‌گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1370 تا دهم دی ماه سال 1373 مجاز به شرکت در این رقابت‌ها هستند.



کشتی‌گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1373 تا دهم دی ماه سال 1374 یعنی یکسال کوچکتر نیز تنها با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشک می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند، ضمن اینکه هر استان مجاز است با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت کند، اما استان میزبان می‌تواند با دو تیم در این مسابقات حضور پیدا کند که امتیازات آنها جداگانه محاسبه خواهد شد.

