انتخابات استانی هیئت امنای شهرکهای صنعتی مازندران برگزار شد

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واگذاری امور داخلی شهرکها و نواحی صنعتی در استان به منظور بسترسازی جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده که با تشکیل هیئت های امناء در شهرکها و نواحی صنعتی گام نخست در این زمینه برداشته شده است.

وی افزود: برای تجمیع نظراتف تعامل هرچه بهتر و تبادل تجربیات میان هیئت های امناء شهرکها و نواحی صنعتی با انجام انتخابات و تشکیل هیئت امناء شهرستانی گام دوم برداشته شد و برای اولین بار در کشور، شاهد انتخابات رئیس هیئت امنای استانی شهرکها و نواحی صنعتی در مازندران هستیم.

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: سوابق ارزشمند مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و صنعتگران بر کسی پوشیده نیست و با توجه به تمام دغدغه ها و فشارهای کاری در جهت تولید و اشتغال استان گام برمی دارند و به دنبال کمک به صنعت استان هستند.

نیما دارایی افزود: انتخابات رئیس هیئت امنـای استانی شهرکهـا و نواحی صنعتی در مازندران، می تواند الگوی مناسبی برای سایر استانها در سطح کشور باشد.

وی ادامه داد: اعضاء هیئت امناء شهرستانی با برگزاری انتخابات، از میان صاحبان بیش از دو هزار و 300 واحد صنعتی و تولیدی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی مازندران انتخاب شدند و امروز شاهد انتخاب رئیس هیئت امناء استانی هستیم که امیدواریم با انجام این انتخابات، اتاق فکر صنعت در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران شکل گرفته و خلاقیتها و نوآوریهای لازم را برای پیشرفت صنعت استان به ارمغان آورد.

وی تصریح کرد: هیئت رئیسه هیئت امنای استانی متشکل از چهار نفر بوده که رئیس هیئت امنای استانی به دستور استاندار به عنوان نماینده بخش صنعت در کارگروه اقتصادی و تولیدی استانداری حضور خواهد یافت.

در این مراسم، با برگزاری انتخابات، شمس علی هادی زاده معلم به عنوان رئیس و بهرام عزیزثانی و عباس علی ناظری و علیرصا فرجی به عنوان اعضاء هیئت امنای استانی انتخاب شدند.