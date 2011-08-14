بازگشت آرامش به بازار سیب زمینی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان پیش از یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تولید مازاد محصول سیب زمینی توسط دفتر توسعه صادرات کالا در استان، تمهیداتی برای صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق در نظر گرفته شده است.

محمدیان افزود: در صورت تامین منابع مالی می توان با پرداخت یارانه صادراتی به این محصول از به وجود آمدن ضایعات بیشتر محصول سیب زمینی جلوگیری کرده و در اینصورت می توان رابطه منطقی بین تولید و صادرات به وجود آورد .

وی همچنین از توافق صادرات 20 هزارتنی این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه خبر داد و افزود: تاکنون چهار هزارو 200 تن سیب زمینی به کشورهای روسیه، اوکراین، افغانستان، دبی، قطر و کویت صادر شده است.

رئیس جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش 33 درصدی قیمت سیب زمینی افزود: اقدام سازمان تعاون روستایی و بخش خصوصی با حمایت مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، خرید سیب زمینی کشاورزان باعث گردید تا قیمت آن افزایش یابد.

محمدیان با اشاره به اینکه این سازمان جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی بخصوص سیب زمینی برنامه ریزی ویژه ای تدارک دیده است، تصریح کرد: کشاورزان محترم در فصل کاشت بایستی به توصیه های کارشناسان در مورد مساحت تخصیصی به کشت سیب زمینی توجه نموده و در کل تدابیری بیاندیشند تا خسارتی از قِبَل صادرات به مصرف کنندگان داخلی و نیز از ناحیه واردات و عدم صدور به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی وارد نگردد.

در سالجاری 10 هزارو 270 هکتار از اراضی زراعی استان زیرکشت سیب زمینی رفته که از این میزان هفت هزار و 347 هکتار بصورت برداشت پاییزه و دو هزار و 923 هکتار بصورت برداشت تابستانه است.