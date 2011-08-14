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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

حافظی خبر داد:

اصلاح دستورالعمل پرداخت مستمری به بازماندگان بازنشسته

اصلاح دستورالعمل پرداخت مستمری به بازماندگان بازنشسته

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از اصلاح دستورالعمل پرداخت مستمری به بازماندگان مستمری‌بگیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی با اشاره به اصلاح دستورالعمل پرداخت مستمری به بازماندگان مستمری‌بگیران گفت:‌ دستورالعمل فعلی تا پایان ماه جاری اصلاح و دستورالعمل جدید آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه اصلاحی، بازماندگان مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی مستمری‌ خود را به صورت کامل دریافت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: استفاده از نظرات بازنشستگان و کارگران در تصمیم‌گیری‌ها یک فرصت تلقی شده و نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌های مدیران این سازمان نقش بسزایی دارد.

حافظی در این دیدار خاطرنشان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از طریق معاونت اداری و  مالی سازمان تأمین‌اجتماعی با استفساریه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درحال پیگیری است.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده به هیئت امنای تأمین‌اجتماعی درخصوص افزایش مزایای مستمری‌بگیران افزود: با تأیید این پیشنهاد و ابلاغ آن افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در تمامی مزایا تسری پیدا می‌کند و مزایای آنان متناسب با افزایش حقوق، اضافه می‌شود.

کد مطلب 1383087

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