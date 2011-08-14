اصلاح دستورالعمل پرداخت مستمری به بازماندگان بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی با اشاره به اصلاح دستورالعمل پرداخت مستمری به بازماندگان مستمری‌بگیران گفت:‌ دستورالعمل فعلی تا پایان ماه جاری اصلاح و دستورالعمل جدید آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه اصلاحی، بازماندگان مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی مستمری‌ خود را به صورت کامل دریافت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: استفاده از نظرات بازنشستگان و کارگران در تصمیم‌گیری‌ها یک فرصت تلقی شده و نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌های مدیران این سازمان نقش بسزایی دارد.

حافظی در این دیدار خاطرنشان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از طریق معاونت اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی با استفساریه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درحال پیگیری است.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده به هیئت امنای تأمین‌اجتماعی درخصوص افزایش مزایای مستمری‌بگیران افزود: با تأیید این پیشنهاد و ابلاغ آن افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در تمامی مزایا تسری پیدا می‌کند و مزایای آنان متناسب با افزایش حقوق، اضافه می‌شود.