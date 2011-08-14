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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

به دنبال یک تغییر نام؛

رئیس سازمان لیگ برتر به مجلس فراخوانده شد

رئیس سازمان لیگ برتر به مجلس فراخوانده شد

رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس از دعوت عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر به مجلس و ارائه توضیحات در خصوص تغییر نام لیگ خلیج فارس به ایرانسل خبر داد.

علیرضا دهقانی رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص تغییر نام لیگ برتر فوتبال ایران از جام خلیج فارس به ایرانسل گفت: نمایندگان مجلس از جمله فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس با این تغییر نام مخالفند.

دهقانی افزود: از آقای عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر دعوت شده تا در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد و دلایل این اقدام را برای نمایندگان توضیح دهد.

وی ادامه داد: ما باید دلایل این تغییر نام را بشنویم و سپس نسبت به آن اظهار نظرهای بعدی را داشته باشیم.

کد مطلب 1383088

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