رئیس سازمان لیگ برتر به مجلس فراخوانده شد

علیرضا دهقانی رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص تغییر نام لیگ برتر فوتبال ایران از جام خلیج فارس به ایرانسل گفت: نمایندگان مجلس از جمله فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس با این تغییر نام مخالفند.

دهقانی افزود: از آقای عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر دعوت شده تا در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد و دلایل این اقدام را برای نمایندگان توضیح دهد.

وی ادامه داد: ما باید دلایل این تغییر نام را بشنویم و سپس نسبت به آن اظهار نظرهای بعدی را داشته باشیم.