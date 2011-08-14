صادرات 421 هزار تنی سیب به خارج از کشور/ تنظیم بازار توسط آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری پیش از ظهر یکشنبه در اولین جلسه میز سیب در آذربایجان غربی با بیان اینکه استان 39 هزار تن سیب در سال 2010 به کشورهای خارجی صادر کرده، افزود: ایران با 421 هزار تن صادرات به ارزش 359 میلیون دلار در سال 2010 رتبه ششم در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

وی ایجاد فضای مناسب تجارت و تسهیل فرآیند دستگاههای اجرایی در جهت بازاریابی، بازارشناسی و شناسایی بازارهای هدف را از اهداف برگزاری این جلسه عنوان کرد و اظهار داشت: 86.4 درصد سیب دنیا توسط چین، آمریکا، ایران، ترکیه، ایتالیا، هند، لهستان، فرانسه، شیلی، برزیل و روسیه تولید شده و ایران با دو میلیون و 810 هزار تن تولید رتبه سوم جهانی را در این بخش به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی کیفیت تولید، تنوع در بسته بندی، توجه به قیمت ها جهت ایجاد رقابت، شناخت دقیق بازارهای هدف و به کارگیری استراتژی های موثر را از عمده دلایل حضور قدرتمند کشورها در بازارهای دنیا دانست و بیان داشت: طی سال 89 بالغ بر 800 هزار تن سیب در استان به همت فعالان این عرصه تولید و در سراسر کشور همچنین در بازار مصرف نقاط مختلف دنیا برای دسترسی اقشار مختلف مردم توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در زمینه تولید انواع سیب اعم از درختی، تازه‌ خوری و... ظرفیتهای بالقوه زیادی دارد، بیان داشت: طی سال گذشته 150 هزار تن سیب درختی تولید شده در استان از طریق گمرکات مختلف کشور به سایر نقاط دنیا صادر شده است.

به گفته اسکندری علاوه بر سیب سایر محصولات کشاورزی آذربایجان غربی برای ورود به عرصه رقابت از کیفیت مناسب برخوردار بوده که در نشست تجارت مرزی با حضور مسئولان اقتصادی ایران و ترکیه، افزایش مبادلات کشاورزی از 30 میلیون دلار به 50 میلیون دلار مورد توافق طرفین قرار گرفت.

این مسئول با بیان اینکه هم مرزی با سه کشور فرصتی مناسبی برای رشد اقتصادی کشور به‌ ویژه آذربایجان غربی فراهم کرده است، گفت: امروزه به دلیل وجود تدابیر امنیتی در مناطق مرزی و داشتن روابط صمیمانه با کشورهای همسایه داشتن مرز مشترک با سایر کشورها برای استان زمینه برای فعالیت بیشتر و گسترده فراهم می کند.

اسکندری بیان داشت: 84.3 درصد صادرات ایران به کشور عراق و مابقی به کشورهای ترکمنستان، افغانستان، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان صعودی است.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه در راستای تشخیص صادرات سیب از استان و میزان آن باید آمارها را تحلیل کرده تا بتوان به ارزش افزوده دست یافت، افزود: باید در پی کشف کشورهای هدف جدید باشیم و بر روی یک کشور متمرکز نشویم.

غلارمضا دیزج نژاد اظهار داشت: برای حفظ مدیریت تنظیم بازار سیب کشور توسط آذربایجان غربی و تسلط داشتن بر آن باید از تولید کنندگان سیب حمایت کنیم.