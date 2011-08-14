رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدامات سپاه تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات تروریستی گروهک پژاک در غرب کشور اظهار داشت: این اقدامات تروریستی عکس العمل آنها در قبال دستگیری فرد شماره 2 گروهک تروریستی پ ک ک است، زیرا نیروهای اطلاعاتی کشورمان کار بسیار مهمی انجام دادند.

وی افزود: این اقدامات تروریستی در واقع عکس العمل پژاک در مقابل حرکت قدرتمندانه ای است که نیروهای اطلاعاتی کشورمان انجام داده اند.

بروجردی گفت: البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات خوب و موثر و تاثیر گذاری در قبال اقدامات تروریستی آنها انجام داده است و حق و انتظار از سپاه همین است.