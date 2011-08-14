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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

در جمع خبرنگاران:

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدامات سپاه تقدیر کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اقدامات سپاه تقدیر کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به خبر دستگیری نفر دوم گروهک تروریستی پ.ک.ک توسط جمهوری اسلامی ایران گفت: انتظار عمومی برخورد قاطع با عوامل تروریستی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات تروریستی گروهک پژاک در غرب کشور اظهار داشت: این اقدامات تروریستی عکس العمل آنها در قبال دستگیری فرد شماره 2 گروهک تروریستی پ ک ک است، زیرا نیروهای اطلاعاتی کشورمان کار بسیار مهمی انجام دادند.

وی افزود: این اقدامات تروریستی در واقع عکس العمل پژاک در مقابل حرکت قدرتمندانه ای است که نیروهای اطلاعاتی کشورمان انجام داده اند.

بروجردی گفت: البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات خوب و موثر و تاثیر گذاری در قبال اقدامات تروریستی آنها انجام داده است و حق و انتظار از سپاه همین است.

کد مطلب 1383092

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