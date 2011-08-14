قزوین در تامین مسکن معلولان رتبه اول کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم ظهر یکشنبه در جریان بازدید از کانون معلولین توانا اظهارداشت: بر خلاف تصور رایج در جامعه، معلولین در بسیاری از زمینه ها از توانمندی های بالایی برخوردار هستند به گونه ای که کارآْمدی بیشتر آنها در برخی از حوزه ها و بخش ها نسبت به سایر اقشار اجتماعی محرز و قابل اثبات است.

وی افزود: تاکنون معلولین در سطح کشوری و استانی موفقیت های خوبی کسب کرده اند و قابلیت ها و توانمندی های خود را نشان داده اند که با حمایت و همکاری دستگاههای اجرایی باید موانع و مشکلات این قشر از جامعه را بر طرف کرد.

استاندار با تأکید بر قانونمند شدن تمامی فعالیتها و جهت گیری های کانون معلولین توانا بیان کرد: باید بستری را فراهم کنیم تا توانمندی معلولین در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر شکوفا شود.

در این بازدید حسین افشار مقدم مدیرکل بهزیستی استان در گزارشی تصریح کرد: در کشورهای خاورمیانه سه کشور توانسته نظام جامع حمایت از معلولین را تدوین و طراحی کند که ایران از جمله این کشورهاست که باید تلاش کنیم تا این قانون به شکل خوبی به مرحله اجرا درآید.

افشار در ادامه مهمترین معضل جامعه معلولین را اشتغال دانست که نیازمند حمایت و سرمایه گذاری بیشتری از سوی سازمان ها و ادارات است.

مدیرعامل کانون معلولین توانا با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات کانون یادآورشد: کانون معلولین توانا در حال حاضر دارای دو هزار و500 نفر عضو است که در محورهای مختلف اقتصادی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی به فعالیت می پردازد.

وی افزود: این کانون تاکنون توانسته برای 200 معلول در سطح استان اشتغال ایجاد کند و همچنین 230 واحد مسکونی ویژه معلولین توسط این کانون در حال ساخت است.

وی در پایان از راه اندازی آژانس ویژه معلولین استان در آینده نزدیک هم خبر داد.