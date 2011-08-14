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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

85 هکتار از اراضی ارزوئیه تحت پوشش کشت ذرت دانه ای است

85 هکتار از اراضی ارزوئیه تحت پوشش کشت ذرت دانه ای است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت: 85 هکتار از اراضی ارزوئیه زیر کشت مستقیم ذرت دانه ای قرار گرفته است.

مجید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 85 هکتار از اراضی ارزوئیه با آغاز کشت ذرت دانه ای تحت کشت مستقیم این محصول قرار گرفته اند.

حبیبی گفت: در این روش قرار گرفتن کود و بذر در خاک و ایجاد پوشش خاک بر روی بذر به طور همزمان توسط دستگاه مخصوص انجام می شود.

وی ابراز داشت: با انجام این عملیات شاهد کاهش هزینه های سوخت مصرفی در آماده سازی بستر بذر، سرعت عمل در کاشت و حفظ و افزایش ماده آلی خاک و در نتیجه حاصلخیزی و حفاظت خاک خواهیم بود.

این مسئول با بیان اینکه اعتبار لازم برای اجرای این طرح از اعتبارات طرح کشاورزی حفاظتی تامین می شود گفت: میزان اعتبار در نظر گرفته شده به ازای هر هکتار 340 هزار ریال است.

وی یادآور شد: برای اجرای طرح مذکور با انعقاد قرارداد با سه شرکت خدمات فنی و مشاوره ای عملیات کاشت انجام شده است.
 

کد مطلب 1383097

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