حمله به فرمانداری پروان افغانستان 19 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که مقر فرمانداری ولایت پروان در شمال کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
در این حمله دستکم 19 نفر کشته شدند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از حمله به مقر فرمانداری ولایت پروان افغانستان و کشته شدن 19 نفر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که مقر فرمانداری ولایت پروان در شمال کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
در این حمله دستکم 19 نفر کشته شدند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
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