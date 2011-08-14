مشکل کمبود آب کلاردشت رفع شد

رضا فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تأمین 90 درصدی آب در کلاردشت پس از وقوع سیل خبر داد و افزود: در فصل تعطیلات به علت توریستی بودن و ورود تعداد زیادی مسافر و گردشگر به کلاردشت با مشکل کمبود آب رو به رو هستیم.

وی با اشاره به تشکیل کمیته بحران با هدف بررسی و رفع مشکلات ناشی از سیل کلاردشت، آماده سازی دستگاه بسته بندی آب و ارسال آن به مناطق سیل زده ،عملیات بازسازی و ایجاد خط انتقال برای آبرسانی به منطقه سیل زده را از مهم ترین فعالیتهای این کمیته بیان کرد.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب مازندران، در خصوص مشکلات منطقه نکاء بیان داشت: کاهش سطح آب زیرزمینی واثر آن بر آب دهی چاههای منطقه از دلایل کمبود آب آشامیدنی در شهرستان نکاء بوده که با وارد شدن یک چاه جدید حدود 30 لیتر در ثانیه در لیتر به ظرفیت شهرستان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه پنج حلقه چاه برای تأمین آب آشامیدنی شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا و کله بست بهسازی شده است افزود: با بهسازی این چاهها و حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آب دهی 20 لیتر در ثانیه، 190 لیتر در ثانیه به تأمین آب آشامیدنی این شهرها افزوده شد.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب مازندران، هدف از عملیات بهسازی چاهها را بهبود کمی و کیفی آب های استحصالی عنوان کرد.

فکری با بیان اینکه امروزه بکارگیری روش های نوین کنترل کیفیت جایگاه ویژه و ارزنده را در سیستم های خدمات عمومی و صنعتی دارا است افزود: خرید و تجهیز دستگاههای کلرزنی برای شهرهای نوشهر، چالوس، نور و رویان و تبدیل کلرزن گازی به مایع در شهرهای کلارآباد و عباس آباد به منظور بالا یردن ضریب ایمنی در مناطق مسکونی از فعالیت های مهم آب و فاضلاب مازندران در بحث کنترل کیفیت آب آشامیدنی است.

وی از ساخت دوربین ویدئومتری با همکاری بخش خصوصی برای بازسازی آسان و دقیق شبکه های فاضلاب خبر داد و افزود: نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه و شبکه های فاضلاب شهری جویبار، بابل، بابلسرو چالوس به بخش خصوصی واگذار شده است.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه با همکاری بخش خصوصی، اولین واترجت شبکه های فاضلاب استان ساخته شده است گفت: واترجت یا دستگاه فشار قوی آب با استفاده از فشار بالای آب سطوح مختلف شبکه آبرسانی را از هرگونه جرم، رسوب و گرفتگی پاک می کند.

فکری، از نصب 25 دستگاه آلتراسونیک امسال بر روی ورودی شبکه توزیع و منابع تأمین آب شهرهای ساری، بابل، آمل و نکاء خبر داد و افزود: برای خرید این کنتورها یک میلیارد ریال هزینه شده است.

وی مزیت استفاده از این کنتور را کنترل دقیق میزان ورودی آب شبکه های توزیع در تمام ساعات شبانه روز و ثبت اطلاعات مربوط به دبی و قابلیت ارسال مقدار جریان خروجی بیان کرد.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب مازندران تصریح کرد: اطلاع رسانی صحیح در زمان بحران کمبود آب می تواند دامنه بحران را محدود و شرایط را برای مشارکت مردم در صرفه جوئی فراهم کند.