حضور شرکتهای ایرانی در بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه جیتکس دومین رویداد فناوری اطلاعات جهان بعد از نمایشگاه سبیت آلمان محسوب می شود که همه ساله به مدت چهار روز در دبی برگزار می شود.

نقش برگزاری نمایشگاهی مانند جیتکس دبی در روند رشد و توسعه کشور امارات متحده عربی به خوبی مشهود است و حساسیت مسئولان این کشور نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری از تکنولوژیهای روز دنیا بی شک ستودنی است به نحوی که این کشور از سرمایه گذاری بیش از 15 میلیارد دلاری در حوزه ICT تا پایان سال 2010 خبرداده است.

از سال 2003 تا سال 2009 ایران در نمایشگاه جیتکس دارای غرفه کشوری بود و شرکتهای فناوری اطلاعات ایرانی محصولات و خدمات خود را در این رویداد بین المللی با حمایت ارگانها و سازمانهای دولتی ارائه می کردند اما در دو سال گذشته هیچ یک از ارگانها از حضور ایران در این نمایشگاه حمایت نکرده و امسال تنها 8 شرکت ایرانی به صورت مستقل در این نمایشگاه حاضر خواهند شد.

براین اساس پارکهای علم و فناوری خراسان و علم و فناوری خلیج فارس و شرکتهای مگفا، شهرپرداز، اندیشه های برتر، داده ورز جویا، علم و صنعت و موسسه نور از جمله شرکتهایی هستند که به صورت مستقل اقدام به حضور در نمایشگاه جیتکس امسال کرده اند.

کارشناسان معتقدند که با کاهش سیر همکاریهای داخلی برای حضور شرکتهای ایرانی فناوری اطلاعات در نمایشگاههای بین المللی، حضور این شرکتها در سطح بین الملل همه ساله بی رونق تر و کمرنگ تر می شود و این درحالی است که دیگر کشورهای منطقه با حضور در این قبیل نمایشگاهها آخرین تکنولوژیهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خود را در معرض دید دنیا قرار داده و از توسعه و رشد دیگر کشورها نیز الگو می گیرند.

به گزارش مهر، نمایشگاه جیتکس که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات در خاورمیانه یاد می‌شود 17 مهر ماه امسال با حضور بیش از 70 کشور جهان در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های دوبی برگزار می شود.

این نمایشگاه شامل بخش‌هایی همچون راهکارهای کسب ‌وکار، گلف کامز، فناوری مصرفی، رسانه‌های دیجیتال، فناوری کارت و بخش نرم‌افزارها و محتوای موبایل است.