به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی در نشست خبری که صبح امروز یکشنبه به منظور تشریح برنامه‌های بسیج برای کمک‌های به نیازمندان کشور سومالی برگزار شد، گفت: بنا به درخواست فراوان از سوی بسیجیان برای کمک به هم‌نوعان خود در سومالی و با تدبیر ریاست سازمان بسیج مستضعفین از امروز پایگاه‌هایی در سراسر کشور برای جمع آوری کمک‌های مردمی برپا می‌شود.

وی افزود: مبانی خدمت رسانی در دین اسلام فراوان است و علاوه بر مبانی دینی مردم ایران مردم خدوم و مهربانی هستند. هیچ کشوری مثل ایران و مردمش در خدمت‌رسانی شاخص نیستند و هیچ کشوری مثل ایران این تعداد مؤسسات خیریه مردمی در خود ندارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به سیل پاکستان تصریح کرد: در قضیه پاکستان با اشاره مقام معظم رهبری بسیج بنا بر درخواست وزارت کشور به همکاری هلال احمر و کمیته امداد شتافت و کمک‌های مردمی را در 40هزار نقطه کشور دریافت و به پاکستان ارسال کرد که این کمک‌ها بیش از 5 هزار تن کمک غیرنقدی و میلیاردها تومان کمک نقدی بود.

سردار خراسانی در ادامه با بیان اینکه امروزه راهبرد بسیج کمک به کمیته حضرت امام(ره) و هلال احمر برای کمک به هم‌نوعانمان در سایر کشورها است، گفت: کشورهای غربی می‌خواهند با تبلیغات صهیونیستی‌شان خود را مردم‌دوست نشان دهند ولی شاهدیم که کشور سومالی که سال‌ها مستعمره بوده، حتی بعد از استقلالش هم طوری حمایت نشده که حداقل‌های مورد نیاز را داشته باشد، چراکه راهبرد کشورهای غربی عقب‌نگه‌داشتن کشورهای مسلمان است تا این کشورها در سطح جهان مطرح نشود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: از بسیج درخواست‌های متعددی شد تا در کمک‌رسانی به مردم سومالی اقدام کند و به همین دلیل دوهزار پایگاه در سراسر کشور از امروز برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم فعال می‌شود که بخشی از این پایگاه‌ها با کمک کمیته امداد اداره خواهد شد.

وی افزود: سومالی کشوری مسلمان در شاخ آفریقاست که به دلیل وضعیت نامطلوب اداره کشور و فشارهایی که کشورهای انگلیس و ایتالیا به این کشور وارد می‌کردند، در حال حاضر نیاز به کمک در حوزه زیرساخت‌ها، رفع گرسنگی و خشکسالی دارد.

سردار خراسانی در ادامه تصریح کرد: نزدیک به دو سوم مردم سومالی به کشاورزی وابسته هستند و در صورت خشکسالی آسیب عمده‌ای به مردم این کشور وارد خواهد شد که در حال حاضر این اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: یکی از مصداق‌های وحدت شیعه و سنی همین کمک‌هایی است که مردم مسلمان ایران قرار است به مردم سومالی داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: جهادگرانی که در قالب 1800 کاروان به مناطق محروم اعزام شده‌اند، برای جمع‌‌آوری کمک‌های مردم و همچنین حضور در کشور سومالی برای کمک به مردم این کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.

سردار خراسانی در پایان تصریح کرد: به دلیل مسافت زیاد ایران با سومالی فعلا بنا بر این است که فقط کمک‌های نقدی جمع آوری شود و البته ممکن است بعدا تصمیم بر جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی نیز گرفته شود.

