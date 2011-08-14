  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

نشست "قرآن، رسانه و سینمای دینی" برگزار می‌شود

نشست "قرآن، رسانه و سینمای دینی" برگزار می‌شود

نشست "قرآن، رسانه و سینمای دینی" یکشنبه 23 مرداد ماه با حضور فرج الله سلحشور کارگردان یوسف پیامبر برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست فرج الله سلحشور، کارگردان سینما و تلویزیون به بررسی روابط رسانه و قرآن و همچنین تبیین مفهوم سینمای دینی می پردازد.

نشست "قرآن، رسانه و سینمای دینی" به همت بسیج دانشجویی سراسر کشور در سالن شماره 3 نشست‌های تخصصی واقع در نیم طبقه بالای شبستان اصلی مصلای امام‌خمینی (ره)  از ساعت 21:30 تا 23:30 برگزار می‌شود.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار " قرآن کتاب بیداری" هفتم مرداد تا چهارم شهریورماه برگزار می شود و بازدید از آن همه روزه از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از 14 امکانپذیر است.
 


 

کد مطلب 1383109

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها