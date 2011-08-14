ایجاد شبکه زیرساخت قوی لازمه تحقق دولت الکترونیک در البرز

مهندس محمدرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیتهای شرکت ارتباطات زیرساخت البرز اظهار داشت: در دهه های اخیر رشد تکنولوژی به گونه ای شده است که روزانه تغییر می کند و به قول بعضی از دوستان و خبرها ساعتی ، دقیقه ای و شاید ثانیه ای رشد می نماید چناچه بخواهیم از تکنولوژی جدید بهره ببریم و به روز از آن استفاده نمائیم، می بایست سریع فکر کرد، سریع تصمیم گرفت و سریع اجرا نمود تا در زمان خودش از آن بهره مند شد.

وی ادامه داد: اما شرکتهای دولتی مانند شرکت مخابرات به علت چرخه پر پیچ و خم اداری و بزرگ و طویل بودن شرکتها که دارای بدنه ای لخت شده بودند قادر به این سرعت نبودند. تا اینکه دولت محترم تصمیم گرفت به جهت چابکی و سرعت در تصمیم گیری و استفاده از تکنولوژی، اصولی از قانون اساسی که تا آن زمان معطل مانده بودرا اجرا نمود. و اصل 44 قانون اساسی کلید خورد و تصمیم گرفته شد بدنه لخت و سنگین شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت کوچک و کوچکتر شده تا بتوان با چابکی و سرعت بالا و خارج از چرخه طویل اداری فکر کرد تصمیم گرفت و اجرا نمود.

مرادی عنوان کرد: همه می دانیم که این اصل واگذاری بدنه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بود و در این میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی بی بهره نماندند و در سال 1383 در چنین روزی بخش دولتی شرکت مخابرات جدا گردید و تحت عنوان شرکت ارتباطات زیر ساخت شکل گرفت.

وی بیان کرد: به هر صورت شرکت مخابرات مادر تخصصی متولد شد و شرکت ارتباطات زیرساخت نام گرفت و متولی بخش حاکمیتی و دولتی مخابرات کشور شد که وظایف آن به طور کل ساخت زیرساختهای اساسی مخابرات کل کشور و متولی نگهداری –توسعه و هدایت ارتباطات بین شهری و بین استانی و بین الملل به صورت : صوت ، تصویر و دیتا شد و تا کنون موفق به اجرای بیش از46 هزار کیلومتر فیبرنوری در سطح کشور شده است که اساس هدایت ترافیک بین استانی و بین الملل کشور از گذرگاههای مرزی به کشورهای همسایه شده است.

این مدیر عنوان کرد: امروز همه ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در زندگی روزمره بشر از یک بستر ارتباطی بهره مند می شوند، تلفن ثابت، همراه، اینترنت و همه و همه به عنوان ابزارهای ارتباطی ، نیازمند شبکه ای مشترک هستند که بنام زیرساخت ارتباطی شناخته می شود.

وی با اشاره به اینکه متولی این شبکه گسترده ارتباطی در ایران شرکت ارتباطات زیرساخت است، گفت: در واقع مدیریت بستر اصلی ارتباطات مخابراتی کشور به عنوان اولین وظیفه شرکت ارتباطات زیرساخت ، این شرکت را به عنوان متولی اصلی شبکه مادر مخابراتی کشور معرفی می کند.

مرادی ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت با مدنظر قراردادن مطلوب خدمات بر بستر شبکه های مخابراتی کشور عهده دار ایجاد زیرساخت مخابرات کشور شده و به عبارت بهتر امکان استفاده از سرویس هایی مثل تلفن ثابت –همراه –اینترنت را فراهم می کند.