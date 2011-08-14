به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر به ارزش 2 میلیارد دلار و فاز سوم طرح توسعه میدان دارخوین به ارزش 1.5 میلیارد دلار فردا 24 مرداد ماه به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار می شود.

در سالهای اخیر مذاکراتی با شرکتهای گازپروم روسیه، پترو ویتنام و چند شرکت آسیایی برای توسعه هر یک از این میادین نفتی انجام شده بود که در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیمانکاران داخلی به توافق رسیده است.

پیش از این مناقصه طرح توسعه میدان نفتی آذر شامل حفاری 7 حلقه چاه توسعه ای، تعمیر و تکمیل یک حلقه چاه موجود به ارزش تقریبی حدود یک تریلیون و 883 میلیارد ریال و مدت زمان اجرا در 44 ماه به یک مجموعه داخلی واگذار شده است.



میدان نفتی مشترک آذر دربلوک نفتی اناران در استان ایلام و درمرز ایران و عراق قرار گرفته که حجم نفت خام قابل استحصال این میدان مشترک با بدرای عراق حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است.



پیش بینی می شود با توسعه کامل و بهره برداری نهایی از این میدان روزانه 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک با درجه "ای پی آی" 32 در مدت 25 سال استحصال شود.



هم اکنون حفاری یک حلقه چاه توصیفی از فاز سوم میدان نفتی دارخوین به پایان رسیده است و حفاری چاه دوم هم آغاز شده است.



فاز اول طرح توسعه این میدان نفتی خرداد ماه سال 1384 راه اندازی شده بود که برای توسعه فاز دوم این میدان نفتی با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلاری، عملیات گسترده مین روبی در مساحتی 7.5 میلیون متر مربعی انجام شده است.



مطابق با برنامه های در دست اجرای در شرکت ملی نفت ایران ظرفیت تولید نفت خام میدان دارخوین تا پنج سال آینده به 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.



در فازهای اول و دوم توسعه میدان دارخوین برداشت نفت خام از سازندهای فهلیان انجام گرفته است که در فاز سوم توسعه علاوه بر فهلیان از لایه های ایلام و سروک هم تا سقف 80 تا یکصد هزار بشکه در روز نفت برداشت خواهد شد.



هم اکنون تولید نفت از میدان دارخوین 100 درصد به روشهای صیانتی انجام می شود که برای اولین بار طرح تزریق گاز امتزاجی در این میدان نفتی راه اندازی شده است.



به گزارش مهر، میدان نفتی دارخوین با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال 1343 شمسی کشف شده است. میزان نفت درجای این میدان بالغ بر پنج میلیارد بشکه برآورد می شود که نزدیک به 1.27 تا 1.3 میلیارد بشکه نفت خام آن قابل استحصال است.