الگوی مصرف مواد مخدر به سمت روانگردان های صنعتی تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: الگوی مصرف مواد مخدر به سمت مواد روان‌گردان تغییر کرده و این یک خطر جدی است که باید با همکاری همه‌ دستگاه‌های استان چاره‌سازی شود زیرا عوارض و تبعات آن دامان همه‌ را خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: تنها راه درمان این دسته از معتادین، روش‌های روانپزشکی و روانشناسی است که استمرار و پیگیری زیاد می‌خواهد و مدت‌ها طول می‌کشد تا اثر درمانی آن مشخص شود.

وی گفت: وجود متادون در بازار آزاد سبب می‌شود که معتادین به مواد مخدر صنعتی نیز با تصور اینکه این دارو بر روی آنها تأثیر دارد، به مصرف آن روی بیاورند در حالی که متادون در درمان اعتیاد روانگردان‌ها مؤثر نیست.

وی از وجود قرص‌های متادون در بازار سیاه دارویی انتقاد کرد و گفت: در حالی که داروی متادون برای کاهش آسیب معتادان پرخطر در نظر گرفته شده و باید در مراکزی که از نهادهای دولتی مجوز دارند به اندازه‌ کافی توزیع شود، متأسفانه این دارو از طرق غیر قانونی به بازار سیاه راه یافته است.

وی تصریح کرد: در حالی که انواع اعتیادهای خطرناک به طور فزاینده‌ای جامعه‌ی جوان را تهدید می‌کند، داروی متادون که عمدتا برای تغییر نوع و شیوه‌ مصرف مخدرهای خطرناک در نظر گرفته شده، به جای توزیع در مراکز قانونی، از بازار آزاد سر در می‌آورد.

حاجی‌پور در زمینه‌ مصرف بالای این دارو در کشور اظهار داشت: اینکه برخی می‌گویند مصرف متادون بالاست به جهت اطلاع نداشتن آنها از اصل مطلب است چون مصرف بالای متادون نشانه‌ این است که قبلا مصرف مواد مخدر خطرناک بالا بوده و حالا متادون که عوارض و آسیب‌های کمتری دارد جایگزین آن شده است.

وی هشدار داد: اگر متادون به اندازه‌ کافی در اختیار مراکز ترک اعتیاد قرار نگیرد معتادان پرخطر دوباره به مصرف مواد روان‌گردان یا تزریقات مخدری روی می‌آورند که این امر آسیب زیادی به جامعه‌ وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی معتادان که به مواد مخدر سنگین اعتیاد دارند ممکن است به خاطر تأمین هزینه‌ مصرف، دست به ارتکاب جرایم اجتماعی زده و یا آسیب‌های روانی به خانواده و اطرافیان وارد کنند، افزود: در شرایطی که ترک اعتیاد آنان به سادگی میسر نیست پزشکان و روانپزشکان ابتدا برای کاهش آسیب و تغییر نوع مصرف و شیوه‌ مصرف مواد مخدر، به آنان متادون می‌دهند که هم ارزان‌تر است و هم عوارض و آسیب‌های کمتری ایجاد می‌کند.