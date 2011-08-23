خفگی کارگر کارخانه فولادسازی به دلیل نداشتن تجهیزات ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کارمندان شرکت فولاد کاویان در استان خوزستان در نامه ای اعلام کرده اند در این شرکت حوضچه ای وجود دارد که روزانه سه کارگر داخل آن می روند تا لجن هایی که باعث گرفتگی مسیردفع فاضلاب شده را بیرون بکشند.

عمق این حوضچه 8 متر است که 3 متراول دهانه و در 5 متر بقیه لجن همراه روغن صنعتی و گازمتان وجود دارد اما کارگران این بخش، در حالی که تنها تجهیزاتی که به آنها داده می شود چکمه و دستکش است، هیچ اطلاعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم شده در سرتاسر لوله و خطرمرگی که گازمتان می تواند برایشان ایجاد کند؛ ندارند و دچار حادثه می شوند.

با این حال به دستور و تهدید رئیس خدمات هرکس نخواهد کاری که آنها می گویند انجام دهد اخراجش می کنند. چند روز پیش بعد از تخلیه تمام لجن ها و روغن های درون حوضچه یکباره دهانه لوله ورودی به حوضچه با فشار گازمتان باز شده و کارگری به نام سعیدخانی پور قبل از اینکه آب و لجن ها حوضچه را پرکند به دلیل گازگرفتگی هنگام فرار از داخل حوضچه بیهوش شده و به داخل حوضچه سقوط کرد و دچار خفگی شد. نفرسوم نیز که در ورودی دهانه سه متری بود بیهوش شد و به اغما رفت."

این کارمندان در نامه خود مقصراصلی این حوادث را مدیران شرکت فولاد کاویان دانسته و گفته اند که تجهیز نکردن کارگران برای این اقدام به دلیل کم کردن هزینه های شرکت است.

در بخش دیگری از این نامه آمده که " یکی از بستگان سعید خانی پور که درحال فیلم گرفتن با موبایل بود مورد سوال حراست قرار گرفت. مسئولان حراست گفتند فیلم می گیری و فردا می رود در اینترنت. او هم گفت: اینهمه کشتید و زدید عکس و فیلمش هم رفت توی اینترنت کسی کاری با شما کرد؟ با این جواب آنها تمام موبایل ها را جمع کردند. "

اما با گذشت حدود 50 روز از فوت سعید خانی پور و به دنبال پیگیری خبرنگار مهر، احمدی مسئول بخش خدمات این شرکت با عادی قلمداد کردن این اتفاقات در کارخانه ها به خبرنگار مهر گفت: در طول 35 سال از راه اندازی شرکت، تنها دو سه مورد از این اتفاقات داشته ایم درحالی که در معادن و یا شرکتهای فولادسازی دیگر هر روز یک نفر کشته می شود!

وی همچنین مواردی که در نامه اعتراض آمیز کارمندان آمده است را تکذیب کرد و گفت: هیچ یک از این گفته ها صحت ندارد اما مرگ آقای خانی پور را به دلیل یک اتفاق تایید می کنم.

با این حال یکی از کارمندان شرکت فولاد کاویان که به دلیل ترس از اخراج شدن نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متاسفانه کارگران بخش حوضچه این شرکت بینوایانی هستند که به دلیل ناآگاهی و درآمد کم حاضرند هر خطری را به جان بخرند.

این کارمند گفت: مواردی مانند مرگ سعید خانی پور تا به حال چندین بار اتفاق افتاده و هر لحظه کارمندان بخش حوضچه در خطر مرگ و خفگی هستند.

تلاش مکرر خبرنگار مهر برای دریافت پاسخ مدیرعامل شرکت فولاد کاویان هنوز به نتیجه نرسیده است.

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود آماده انتشار توضیحات شرکت فولاد کاویان درباره حوادث ذکر شده است.

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گزارش از فاطیما کریمی