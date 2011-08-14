به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تزکیه و تعلیم در فرهنگ قرآنی با حضور چهره ماندگار کشور "دکتر سید محمد علوی مقدم"، محقق و پژوهشگر علوم قرآنی برگزار می شود.

این نشست به همت بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن و همچنین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در محل سالن نشست‌های تخصصی نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم از ساعت 18 تا 20:30 تشکیل خواهد شد.

تجلیل از خدمات دکتر سید محمد علوی مقدم درمیان برنامه‌های ویژه این نشست قرار دارد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار " قرآن کتاب بیداری" هفتم مرداد تا چهارم شهریورماه برگزار می شود و بازدید از آن همه روزه از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از 14 امکانپذیر است.

