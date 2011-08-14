دو میلیارد ریال برای تکمیل پیست سوارکاری اردکان نیاز است

غلامرضا کمانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دو میلیارد ریال مورد نیاز برای تکمیل این پیست تاکنون تنها 950 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی با اشاره به موقعیت ویژه پیست سوارکاری و موتورسواری اردکان بیان داشت: این پیست در بافت جغرافیایی ویژه ای قرار گرفته که اطراف آن را تپه های مناسبی محصور کرده است.

کمانه اظهار داشت: امیدواریم امسال شاهد بهره برداری سکوی تماشاگران این پیست باشیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان همچنین موقعیت و چشم انداز این دو پیست را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و ضمن قول مساعد برای تسریع در روند ساخت این مکانهای ورزشی، خواستار توجه بیشتر شورای برنامه ریزی شهرستان اردکان برای لحاظ کردن اعتبار مناسب برای ورزش شهرستان اردکان شد.