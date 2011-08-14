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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

دو میلیارد ریال برای تکمیل پیست سوارکاری اردکان نیاز است

دو میلیارد ریال برای تکمیل پیست سوارکاری اردکان نیاز است

اردکان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان یزد گفت: برای تکمیل سکوی تماشاچیان پیست سوارکاری و موتورسواری اردکان به بیش از دو میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

غلامرضا کمانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دو میلیارد ریال مورد نیاز برای تکمیل این پیست تاکنون تنها 950 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی با اشاره به موقعیت ویژه پیست سوارکاری و موتورسواری اردکان بیان داشت: این پیست در بافت جغرافیایی ویژه ای قرار گرفته که اطراف آن را تپه های مناسبی محصور کرده است.

کمانه اظهار داشت: امیدواریم امسال شاهد بهره برداری سکوی تماشاگران این پیست باشیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان همچنین موقعیت و چشم انداز این دو پیست را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و ضمن قول مساعد برای تسریع در روند ساخت این مکانهای ورزشی، خواستار توجه بیشتر شورای برنامه ریزی شهرستان اردکان برای لحاظ کردن اعتبار مناسب برای ورزش شهرستان اردکان شد.

کد مطلب 1383124

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