نظارت بر روند برگزاری مراسم عزاداری و اعمال شبهای احیاء

مسئول تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی نظر آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: بازرسان شورا ی هیئتهای مذهبی ضمن برگزاری مراسم ایام عزاداری شهادت حضرت علی (ع) و لیالی قدر، با حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا و هیئت های مذهبی از روند فعالیت هیئت ها بازرسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این بازرسیها اطلاع از نحوه فعالیت هیئتهای مذهبی و تغذیه فکری روحانیون و مداحان در جهت تبیین درست سیره زندگی امیرالمؤمنین (ع) و جلوگیری از بروز انحرافات و خرافه ها در متن جامعه است.

مسئول تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی نظرآباد یادآور شد: مسئولین هیئتهای محوری، مساجد محوری، کانون مداحان و شورای هیئتهای مذهبی قبل از شروع این مراسم، همایش شئون فرهنگی در عزاداریهای ایام شهادت امیرالمؤمنین (ع) و لیالی قدر را برگزار خواهند کرد.

اصغری در پایان افزود: تدوین و ترسیم اهداف مهم این مراسم در همه محورها به اجماع رسید و آن را اجرایی خواهیم کرد.